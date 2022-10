Het was een bewogen dag in Singapore en dat was niet omdat Max Verstappen zijn 25e verjaardag vierde. Red Bull en Aston Martin zouden vorig jaar de budget cap-regels hebben overtreden en dat verhaal legt toch wel een bommetje onder de verhoudingen in de paddock. André Venema is in Singapore en bespreekt met Sjaak Willems de controverse. Ook vertelt hij nog over zijn uitgebreide interview met Jos Verstappen, zijn verbazing over de hoeveelheid taarten die de jarige Verstapen mocht ontvangen van sponsoren en was er nog mogelijk heet nieuws over Nyck de Vries.

