Overwinning nummer dertien is voor Max Verstappen een feit. In Travis County, Texas wist de Nederlander in een rechtstreeks duel met Lewis Hamilton – dat de kijker ongetwijfeld deed denken aan 2021 – aan het langste eind te trekken. In een weekend waar auto’s letterlijk door de lucht vlogen en Dietrich Mateschitz centraal stond hebben de buitenlandse media een grandioze Grand Prix van Amerika gezien.

“Toekomstig teamgenoten Stroll en Alonso raken elkaar”

“Chaos tijdens de start en een ‘revival’ van dat fantastische seizoen 2021”, opent de Italiaanse sportkrant. De Italianen zagen een bloedstollend spannend gevecht tussen de twee meervoudig kampioenen die uiteindelijk in het voordeel van de Nederlander werd beslist. Van een leien dakje ging het niet, een pitstop van 11.1 seconden zorgde ervoor dat Verstappen voor het eerst in lange tijd weer eens in de aanval moest. Op zachtere banden reed de Nederlander naar Hamilton toe en pakte uiteindelijk toch de overwinning in een vermakelijke Grand Prix van Amerika. “Contact tussen toekomstig teamgenoten”, gaat La Gazetta verder. Fernando Alonso en Lance Stroll raakten elkaar op spectaculaire wijze. Stroll kreeg hier later een drie plaatsen gridstraf voor bij de Grand Prix van Mexico en twee strafpunten op zijn licentie.

“Deze titel is voor Mateschitz!”

Bild spreekt van een “emotionele wereldkampioenschapsrace in Austin” die vooral in het teken staat van het herdenken van de afgelopen weekend overleden Dietrich Mateschitz. “Red Bull draagt deze titel op aan de man zonder wie het succes van het raceteam nooit mogelijk zou zijn geweest: Dietrich Mateschitz. Het is meteen duidelijk dat deze race op het Circuit Of The Americas in Austin wordt gehouden ter nagedachtenis aan de man die zoveel invloed had op de Formule 1. In de garage van Red Bull worden de favoriete nummers van Mateschitz luid afgespeeld en in een video voor de start wordt hij herdacht. En op de grid staan de coureurs die hij met zijn ontwikkelingsprogramma tot sterren heeft gemaakt.”

Foto: Motorsport Images

Over de race zelf is Bild kort. De Duitsers constateren dat Max Verstappen in een “dominant optreden” zijn dertiende overwinning van het seizoen veiligstelt, maar geheel vlekkeloos verloopt de race niet. “Een klein smetje: Verstappen raakt even achterop door een pitstop die door een haperende slagmoersleutel ruim elf seconden duurt.” Bild hoort over de boordradio de irritatie in de stem van Verstappen: “’Ja, geweldig’, moppert de Nederlander over de radio. Maar hij weet toch de eerste plaats terug te pakken.” Het is slechts bijzaak, besluit Bild. “Red Bull is wereldkampioen. En deze titel behoort toe aan Mateschitz!”

“Een 10 voor Verstappen, een 0 voor de FIA”

Verstappen wordt door de Spanjaarden van MARCA geprezen voor een ijzersterke (inhaal)race. De middag van de Nederlander leek in eerste instantie vrij gemakkelijk te worden, maar dat veranderde door zijn pitcrew. Leclerc en Hamilton moesten ingehaald worden en dat is precies wat Verstappen binnen vijftien ronden deed. Ricciardo had weer eens een slechte dag. Hij kwalificeerde zich als zeventiende en finishte in een uiterst anonieme race als zestiende. De Spanjaarden vinden het langzamerhand zo beschamend worden dat ze liever De Spanjaard Alex Palou de laatste drie races zien doen voor McLaren.

Foto: Motorsport Images

“Ik kan Mercedes terugbrengen naar de top”

Het Britse medium opent met de uitdagende woorden van Lewis Hamilton na afloop van de race. De zevenvoudig wereldkampioen ziet de overwinning steeds dichterbij komen en is er van overtuigd er dan nog steeds te staan: “Helaas kwamen we net tekort vandaag, maar we komen dichterbij. Ik kan Mercedes terugbrengen naar de top!”, zegt Hamilton gemotiveerd tegenover de Britse media. Het gevecht om de overwinning deed de Britten denken aan het seizoen 2021 waar de twee kemphanen het keer op keer met elkaar aan de stok hadden. Lando Norris werd geprezen voor weer een uitstekende race. Norris finishte als zesde en pakt hiermee belangrijke punten in het constructeurskampioenschap. McLaren nadert Alpine tot op zes puntjes en de laatste races zullen enorm belangrijk zijn.

Foto: Motorsport Images