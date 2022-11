Het kampioenschap kan dan misschien beslist zijn, maar het Autodromó José Carlos Pace levert altijd spektakel op. Zo ook nu: Kevin Magnussen pakt zijn eerste pole position, Mercedes is weer terug aan de top en Red Bull is weer eens verwikkeld in een relletje. De media hebben weer lopen smullen van de hoeveelheid drama, zo ook in het buitenland.

‘Een hoofdrol voor Verstappen, maar op een andere manier’

Red Bull-teambaas Christian Horner wilde er verder geen woorden aan vuil maken, maar de verbazing spatte er aan alle kanten vanaf. Waarom wilde Verstappen teammaat Pérez er niet langs laten voor een magere zesde plaats? Het Duitse BILD noemt de spanningen binnen Red Bull uiterst bijzonder, aangezien het team alle kampioenschappen al binnen heeft. Daarnaast zijn de Duitsers trots dat hun volkslied toch nog klonk in het Formule 1-kampioenschap van 2021 omdat George Russell de eerste overwinning van het Duitse Mercedes binnensleepte. De Duitsers noemen het ‘een hoofdrol voor Verstappen op een andere, negatieve manier.’

Foto: Getty Images

‘Geen minachting van Verstappen, maar wraak op Pérez’

Niet het contact tussen Hamilton en Verstappen of de overwinning van George Russell, maar ook bij het Spaanse MARCA was het bijzondere besluit van Max Verstappen om teamgenoot Pérez niet voorbij te laten het onderwerp van gesprek. De Mexicaanse teamgenoot van Verstappen zou in Monaco met opzet zijn gecrasht om te verzekeren dat hij voor Verstappen zou starten. In Spanje spreken ze dus duidelijk van een wraakzuchtige actie van Verstappen. “Max Verstappen werd na de race twee keer bevraagd over het Monaco-incident en ontkende het in geen van beide. Blijkbaar speelde de crash van Pérez in Monaco echt mee in zijn gedachtegang”, sluit MARCA af.

Foto: Getty Images

‘Ik zag in de uitloopronde mijn hele carrière voorbij flitsen’

Al jaren was het talent van George Russell zichtbaar, maar eindelijk mag de Brit zich racewinnaar noemen in de Formule 1. Hij was in Sakhir 2020 al zo dichtbij, maar twee jaar later op het historierijke Interlagos lukt het hem dan eindelijk. Op volwassen wijze houdt Russell zijn teamgenoot achter zich en de Brit mag dan in zijn 81e wedstrijd eindelijk de grootste beker ophalen. In de uitloopronde zag de Brit zijn hele carrière voorbij flitsen. “Ik dacht aan mijn familie, de mensen die me geholpen hebben en aan alle hoogte-, en dieptepunten”, zegt Russell.

Het Italiaanse La Gazetta Dello Sport deelt niet alleen de complimenten uit aan Russell, maar ook aan Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen wilde ongetwijfeld zelf graag de beker ophalen, maar toonde zich een ware teamplayer door zijn tweede plaats te accepteren en blij te zijn voor het team. Hamilton won sinds zijn debuut ieder jaar minimaal één race en krijgt komend weekend in Abu Dhabi de laatste kans om dat record in stand te houden.

Foto: Motorsport Images

‘Verstappen en Hamilton hadden geen intentie om te racen’

Het deed de kijker denken aan het dramatische seizoen dat 2021 was. Max Verstappen dacht Lewis Hamilton te kunnen verschalken bij de herstart van de race, maar de Brit stak hier een stokje voor. “Als die twee elkaar tegenkomen is er hoe dan ook nooit de intentie om respectvol te racen”, kopt Sky Sports. De Nederlander kreeg later een vijf seconden-tijdstraf voor het incident met Hamilton en zegt dat die penalty hem niet de overwinning zou hebben gekost: “We hadden hoe dan ook de snelheid niet om te vechten voor de overwinning dus het maakt allemaal niet zoveel uit”, zegt Verstappen. Sky Sports vat het mooi samen: “Beide coureurs vonden dat ze meer recht hadden op de bocht en wat je dan krijgt is heel simpel: een crash.”