Een historische veertiende overwinning van Max Verstappen en een zoals vanouds bloedsnelle Daniel Ricciardo. De race in Mexico-Stad kende niet veel hoogtepunten, maar de buitenlandse media had genoeg lof over voor de memorabele overwinning van de Nederlander. Een strategisch ‘op Ferrari lijkend’ plan van Mercedes kan op minder lof rekenen bij de buitenlanders.

‘Een seizoen voor in de geschiedenisboeken’

Max Verstappen bleek wederom de snelste te zijn in Mexico en boekte een historische veertiende overwinning van het seizoen. BILD noemt het seizoen van Verstappen ‘een seizoen voor in de geschiedenisboeken’. Het Duitse blad meldt dat Mercedes-teambaas Toto Wolff wanneer hij zou moeten kiezen tussen plaats twee in het constructeurskampioenschap of een overwinning hij absoluut voor het tweede zou gaan: “Een overwinning zou voor ons een bewijs zijn dat deze auto races kan winnen. Een tweede plek in de constructeurs zou ook door fouten van andere teams kunnen komen”, zegt Wolff.

Foto: Motorsport Images

‘Direct nadat de bandenwarmers eraf gingen, zag ik de bui al hangen’

“Red Bull moet buiten het circuit misschien vechten voor hun reputatie, maar op de baan is er weinig vechten aan. Het was een extreem dominante vertoning”, kopt The Telegraph. Het zou eindelijk wel eens een serieus gevecht kunnen worden tussen Red Bull en Mercedes, dachten de Britten. Maar door een slechte strategie van Mercedes en weer een ijzersterke Verstappen kon het Duitse team er toch niet aan te pas komen. Lewis Hamilton zag van begin af aan de bui al hangen: “Zodra we de bandenwarmers van de auto haalden en ik de anderen op de zachte band zag staan dacht ik dat we wel eens in de problemen konden komen”, gaat het Britse blad verder. George Russell kon geen potten breken na een veelbelovende kwalificatie en werd in de eerste ronde al te grazen genomen door Lewis Hamilton en Sergio Pérez. P4 en de snelste raceronde was de troostprijs voor de jonge Brit.

‘Ik ben niet bang dat Mercedes ons nog inhaalt’

Fernando Alonso heeft problemen en Max Verstappen wint de race. Het is niet de eerste keer dit jaar dat die twee gebeurtenissen zich in dezelfde race afspelen. “Wat een seizoen, wat een seizoen”, zegt een zwaar geïrriteerde Fernando Alonso op de boordradio na de zoveelste keer pech. Het was voor de Spaanse Formule 1-fan hoe dan ook een slechte zondag. Carlos Sainz zette zijn Ferrari knap voor Charles Leclerc, maar moest wel genoegen nemen met een zesde startplaats. De Italianen zaten er niet bij in Mexico, maar Sainz meldt tegenover Spaanse media niet bang te zijn dat Mercedes ze nog zal inhalen: “Ik ben blij dat ik in ieder geval weer een race kon finishen, Mercedes zat er goed bij, maar het moet wel erg gek lopen wil Mercedes ons nog inhalen”, zegt Carlos Sainz tegenover Marca.

Foto: Motorsport Images

‘Ricciardo heeft het nog!’

“Daniel Ricciardo heeft het nog in zich!”, opent het Australische paper News. Met weinig spektakel in de top is Daniel Ricciardo naast de overwinning van Max Verstappen onderwerp van gesprek. In gevecht om plaats elf tikte hij Yuki Tsunoda van de baan en incasseerde een tien seconden tijdstraf. Zoals vanouds zag de wereld daarna een ontketende Ricciardo die zich knap naar plaats zeven knokte en vervolgens ook nog eens een gat van twaalf seconden trok richting Esteban Ocon. Plek zeven was veiliggesteld en de brede grijns van de Australiër was voor even weer terug: “Daniel Ricciardo was als vanouds aan het vliegen”, melden de Australiërs. Is dit precies wat Ricciardo nodigt heeft om zijn carrière te redden?