FORMULE 1 Magazine verzamelt na elke Grand Prix de beste headlines en artikelen uit de buitenlandse media. Met dit keer een geweldige prestatie van Charles Leclerc en een onvermijdelijke Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Las Vegas.

The Independent

De verwachtingen waren hoog gespannen voor de race in Las Vegas, zo schrijft The Independent. “Wat de Formule 1 nodig had van zijn nieuwe paradepaardje op de strip van Las Vegas, was een vermakelijke race. En in tegenstelling tot veel van de optochten in dit eenzijdige seizoen, leverde de entertainment hoofdstad van de wereld zaterdagavond precies dat. Maar laat je niet misleiden: de hoogste plaats op het podium was geen verrassing.”

“Het is nu zover gekomen dat Max Verstappen gewoon onvermijdelijk is”, vervolgt de Britse krant. “In dit type auto van Red Bull blijft hij lichtjaren voor op de andere 19 coureurs achter hem. Maar Leclerc gaf het publiek in ieder geval iets om voor te juichen tijdens de finale. De Ferrari-coureur dook brutaal naar de binnenbocht om in de laatste ronde de tweede plaats over te nemen van de hulpeloze Sergio Perez; de tweede race op rij dat Perez een plaats verloor bij het vallen van de finish. Het was het spannende einde waar de leidinggevenden in Vegas naar snakten. En ook wat ze nodig hadden.”

La Gazzetta dello Sport

Die prestatie van Leclerc wordt ook in Italië geroemd. “De Monegask, die vanaf pole startte, vocht als een furie”, schrijft La Gazzetta dello Sport. “Hij spotte Perez bij de laatste poging in de laatste ronde, waardoor hij een waardevolle tweede plaats mee naar huis nam.”

“Ferrari had een goed racetempo in de eerste stint. In ronde 16, op een betere compound dan die van de Red Bull, viel Leclerc aan en ging hij Verstappen voorbij. Toen moest Charles de harde banden opzetten en toen veranderde de race voor de Cavallino. Hij kon niet dezelfde snelheid tonen als de Red Bull. Tenminste, die van Verstappen. Een bevestiging dat er nog werk aan de winkel is en dat het echt Max is die het verschil maakt. Maar ondertussen is Mercedes duidelijk verslagen en ligt de titel van vice-kampioen bij de constructeurs komende zondag binnen handbereik. Een beetje jammer van de Safety Car die Red Bull meer bevoordeelde dan Ferrari, maar dat hoort bij racen.”

Bild

Ook onze oosterburen genoten ontzettend van de race, ondanks het feit dat ‘hun’ team Mercedes het niet zo goed deed. De Duitse krant Bild vreesde al dat het een simpele overwinning voor Verstappen zou worden toen hij de leiding overnam van Leclerc. Maar toen de Nederlander een tijdstraf kreeg, begon volgens Bild de race pas echt.

“Ook zonder de straf moet de drievoudig kampioen de leiding uit handen geven. In ronde 15 haalde Leclerc geheel onverwachts in en nam opnieuw de leiding. En het spektakel begint! In ronde 32 neemt Pérez voor het eerst de leiding. Slechts drie ronden later racet Leclerc terug naar de eerste plaats. Twee rondes later neemt Verstappen weer de leiding. Een uitwisseling van klappen die de Formule 1 al lang niet meer heeft gezien. De grote winnaar is sowieso niet een van de coureurs, maar de Formule 1!”

L’Equipe

In Frankrijk gaat de focus niet uit naar de podiumplekken, maar naar de eerste coureur daar achter. L’Equipe kopt met ‘Esteban Ocon, koning van het bandenmanagement’.

“Aan de Franse kant, teleurgesteld over zijn prestatie tijdens de kwalificatie met een 16e plaats op de grid, liet Esteban Ocon een zeer sterk tempo zien in deze race, waarbij hij twaalf plaatsen behaalde en net buiten het podium eindigde (4e). Het was een weekend waarop we voor de Fransen op vier moesten wedden. Pierre Gasly had een vierde startplek in een uitzonderlijke kwalificatie van beheersing en snelheid in het ochtendgloren op zaterdag.”

