FORMULE 1 Magazine verzamelt na elke Grand Prix de beste headlines en artikelen uit de buitenlandse media. Met dit keer alle aandacht voor de kersverse constructeurskampioenen Red Bull in de door Max Verstappen gewonnen Grand Prix van Japan.

Het constructeurskampioenschap van 2023 is beslist. Met zijn overwinning in Japan – met ook nog eens de snelste raceronde – heeft Max Verstappen de voorsprong van Red Bull zo ver vergroot dat de andere teams de Oostenrijkers niet meer in kunnen halen. Het was een resultaat dat vrijwel vanaf het begin vaststond, maar nu heeft de wiskunde dat ook bevestigd. Zoals de BBC het stelt: “Max Verstappen kwam naar Suzuka met het doel om twee specifieke vingers op te steken naar de critici, en vertrok met het meest overweldigende bewijs van zijn en Red Bulls dominantie over de rest van de grid dit seizoen.”

The Guardian

De titelwinst van Red Bull is volgens de Britse krant The Guardian slechts de voorbode van wat twee weken later in Qatar zal gaan gebeuren. Daar heeft Verstappen namelijk de eerste serieuze kans om zijn derde wereldtitel op rij te veroveren, tijdens de sprintrace op zaterdag. Mocht dat inderdaad zo gebeuren, dan zou dat volgens The Guardian een teleurstellend slot van een ontzettend sterk seizoen zijn.

“Aangezien het F1-seizoen van 2023 volledig aan Max Verstappen toebehoort, was het alleen maar toepasselijk dat hij in zijn eentje de constructeurstitel voor Red Bull veilig stelde. De race in Japan was bijna een samenvatting van het seizoen. Verstappen domineerde van pole position tot finish vlag. Onverstoorbaar, onaantastbaar, onstuitbaar. Hij is een Terminator. Met dertien overwinningen uit zestien races is hij de overduidelijke drijvende kracht achter Red Bulls constructeurstitel met nog zes races te gaan, een nieuw record. Verstappen zal zijn eigen titel naar alle waarschijnlijkheid opeisen in een nietszeggende sprintrace van dertig minuten lang in de woestijn. Een optocht op waarschijnlijk vrijwel leeg circuit zonder enige sfeer. Hij zal het zelfs niet eens kunnen vieren op een podium, aangezien de sprint-winnaars op de baan worden gevierd.”

Bild

Het Duitse Bild ziet parallellen met de Grand Prix van Japan vorig jaar. “De geschiedenis herhaalt zich. Max Verstappen wint in Japan en verovert een wereldtitel voor Red Bull. Opnieuw is het de Nederlander die het wereldkampioenschap veilig stelt voor het Oostenrijkse team. Opnieuw is het in Suzuka waar alles beslist wordt. Het enige verschil met vorig jaar: Verstappen stelde dit keer de constructeurstitel veilig, niet de coureurstitel. De Red Bull-superster rijdt een van de beste seizoenen aller tijden in de geschiedenis van de koningsklasse van de autosport. Een blik op de WK-stand bewijst dit op indrukwekkende wijze. De Nederlander zou zelfs zonder teamgenoot Sergio Perez het teamkampioenschap aanvoeren met 84 punten voorsprong op Mercedes.”

Marca Mexico

Uit zijn thuisland krijgt de andere Red Bull-coureur het zwaar te verduren. De Mexicaanse pers laat geen spaan heel van Sergio Pérez. TV Azteco noemt het verschil tussen de coureurs een verschil van dag en nacht, El Universal bestempelt het als een van de slechtste races uit de volledige carrière van Pérez, en AS Mexico schrijft over een dramatisch resultaat. Maar dat is nog tam vergeleken bij de Mexicaanse editie van Marca.

“Checo kan de druk niet aan”, luidt de kop van het artikel. “Na Singapore verzekerde hij dat het allemaal een stuk beter zou gaan in Japan. Niets is minder waar. Wat er in Japan gebeurde is erg ongebruikelijk voor Checo. Er zouden externe omstandigheden zijn die hem beïnvloedden. Als het waar is dat deze externe omstandigheden hem beïnvloeden, dan moet Checo snel kalmeren en zich concentreren op wat hij het beste kan: rijden. Hij moet alle geruchten over of hij volgend jaar wel of niet doorgaat bij het Oostenrijkse team opzij zetten. De 33 punten voorsprong op Lewis Hamilton is een magere voorsprong. Het is onacceptabel dat Perez nog eens zo’n slechte race zou rijden als in Japan. Als hij dat wel doet, dan zou hij de tegenstanders gelijk geven die zeggen dat hij het niet verdient om in een auto als Red Bull te rijden.”

Fox Sports Australia

Oscar Piastri eindigde als derde, waarmee hij de zesde Australiër ooit is die op het podium heeft gestaan in de Formule 1. Historisch, zo schrijft Fox Sports Australia. “Wat een week is het geweest voor Oscar Piastri! Op woensdag kreeg hij een contractverlenging tot en met 2026. Zaterdag kwalificeerde hij zich op de eerste rij voor het eerst in zijn loopbaan. Op zondag zette hij voor het eerst een voet op het podium als eerste rookie in de top drie in zes jaar tijd. Niet slecht met maar zestien races achter de rug. Piastri begon het seizoen als een van de meest veelbelovende rookies in jaren tijd. Hij heeft niet lang nodig gehad om die claim te bewijzen. Er zit nog veel meer aan te komen, dat is de belangrijkste les van dit podium. Piastri warmt pas net op.”