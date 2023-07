FORMULE 1 Magazine verzamelt na elke Grand Prix de beste headlines en artikelen uit de buitenlandse media. Met dit keer onder meer kinderachtig gedrag van Lewis Hamilton, kritiek op de FIA en woede over Ferrari in de Grand Prix van Oostenrijk.

Kleine Zeitung

In het gastland heerst een positieve stemming. Voor Red Bull is de Red Bull Ring natuurlijk een thuisrace, en de winst van Max Verstappen is volgens de Kleine Zeitung dan ook een mooi resultaat. Wel heeft de Oostenrijkse krant wat kritische woorden voor de wedstrijdleiding en de FIA vanwege de onzekerheid na de race.

“Het culmineerde in de perfecte ‘thuisoverwinning’ van Max Verstappen. En dat was het enige dat een tijdje zeker was na de race. Wat er na afloop gebeurde, was niet per se de Formule 1 waardig. Aston Martin had tegen de uitslag geprotesteerd. Veel overtredingen van de baanlimiet werden tijdens de race niet aangepakt. Er werd gesproken over 1200. De FIA ​​deed opnieuw onderzoek. Het podium trilde in ieder geval niet meer. Verstappen voor Charles Leclerc en Sergio Pérez werd bevestigd. Daarna volgde – zoals zo vaak in de Formule 1 – het lange wachten op verdere beslissingen.”

The Guardian

De prestatie van Verstappen is ook in Engeland niet onopgemerkt gebleven, en The Guardian heeft weer een hele reeks superlatieven klaar staan voor de Nederlander. “Het was opnieuw een meesterlijk staaltje van Verstappen, van de soort die hij zo eenvoudig laat lijken en daardoor zelfs een beetje saai. Nadat hij tijdens de race achter de beide Ferrari’s kwam, rekende hij met simpel gemak met hen af op de baan in een weekend dat hij volledig in de hand had. De vraag of Red Bull en Verstappen elke race kunnen winnen is niet langer meer enkel een hypothetisch gedachte-experiment, maar begint meer en meer realistisch te klinken.”

Toch moet er bij de Britten ook even melding worden gemaakt van Lewis Hamilton, maar niet op een positieve manier. “Hamilton was overduidelijk gefrustreerd en klaagde dat hij in gevecht was met zijn auto. Hij haalde constant uit naar de rest om hen te beschuldigen van het overtreden van de baangrenzen, ondanks dat hij zelf ook regelmatig opgetekend werd. Hamilton, die meestal zo kalm en berekenend is als Verstappen de afgelopen tijd is, bleef nu maar klagen. Toto Wolff moest uiteindelijk ingrijpen en zag zich gedwongen de zevenvoudig kampioen een standje te geven.”

Gazzetta dello Sport

Ook in Italië verdient Verstappen niets dan lof. “Alleen een meteoriet kon de Nederlander tegenhouden, wiens overheersing totaal is”, schrijft de Gazzetta dello Sport. Maar de meeste focus gaat bij het Italiaanse medium natuurlijk uit naar Ferrari. Het team kon zich deze race weer in de voorhoede bewegen en wist zelfs een podiumplek te behalen. Dat verdient van de Gazzetta dan ook speciale aandacht.

“Natuurlijk is de tweede plaats van Charles Leclerc geen positie om enthousiast over te worden, zeker als je tegenstander voor je ogen de pits ingaat om de snelste ronde neer te zetten, en je er alsnog niet voorbij komt. Maar de SF-23 vocht met eer, hij bevestigde het goede bandenbeheer in Canada. Dat belooft veel goeds voor de volgende 13 races op de kalender.”

Marca

Maar waar ze in Italië voorzichtig optimistisch zijn over de prestaties van Ferrari, heerst er in Spanje enkel woede. Marca heeft geen goed woord over voor het Italiaanse team, en dan met name vanwege de manier waarop Ferrari met Carlos Sainz omging. De Spaanse krant heeft het over “een nieuwe opeenvolging van beslissingen en fouten”.

“Sainz moest genoegen nemen met de vierde plaats, ondanks dat hij sneller was dan zijn teamgenoot en het hele weekend beter reed. Vanaf de rode muur werd besloten dat Sainz Charles niet mocht aanvallen bij de start en dat verpletterde de Spanjaard. Een safety car in ronde 14 maakte een compleet einde aan de podiumkansen van de ’55’, want het team uit Maranello koos voor een dubbele stop. Sainz moest wachten tot Leclerc klaar was met zijn stop (langzaam zoals altijd) om daarna zelf aan de beurt te komen (langzaam zoals altijd).”

“Bij Ferrari doen ze het niet expres, maar je snelste auto afremmen en dan afstraffen in de strategie, in plaats van hem een ​​ronde later in te laten komen heeft niet veel uit te leggen. Sainz klaagde via de radio, maar alles lijkt nutteloos als het gaat om het bestellen van logische beslissingen bij deze pitmuur. Al vele jaren tonen ze weinig flexibiliteit als er moeilijkheden komen. Een andere keer is het de beurt aan de Monegask, want het lijkt geen kwestie van voorkeuren maar van incompetentie.”

