FORMULE 1 Magazine verzamelt na elke Grand Prix de beste headlines en artikelen uit de buitenlandse media. Met dit keer een fenomenaal duel van Alonso, een dieptepunt van Mercedes en spijt bij Ferrari tijdens de Grand Prix van Brazilië.

AS

Het hoogtepunt van de race was het bloedstollende duel tussen Fernando Alonso en Sergio Pérez. Twintig rondes lang gingen de twee nek aan nek in de strijd om de laatste podiumplek. Bij de Spaanse outlet AS zaten ze op het puntje van hun stoel. De verdediging van Alonso was gewoon perfect”, schrijft de krant. “Zuiver op zijn lijn, een Zwitsers horloge dat de vijftien bochten van het Autódromo José Carlos Pace nam tegen een razende stier met een veel slechtere lijn.”

“De ijskoude verdediging was genoeg voor het podium… tot de voorlaatste ronde, toen Checo van dichtbij de eerste bocht inging en Alonso inhaalde. Goliath slaat David neer. Einde verhaal. Vierde was natuurlijk genoeg. Maar niet voor Fernando: de tweevoudig kampioen ontpopte zichzelf tot een reus toen hij zo dicht mogelijk bij de Red Bull bleef en een fenomenale inhaalactie verzon. Hij sloot aan op het rechte stuk, ging in de aanval in de ‘Eses’ en lanceerde al zijn Asturiaanse furie op het rechte stuk achteraan om Pérez aan de buitenkant vast te zetten. Prachtig. Het publiek was in vreugde uitgebarsten. Maar niet voor de winnaar en ook niet voor hun idool Hamilton. Het was Alonso die de Senna-fans op de been bracht.”

Gazzetta dello Sport

Die Spaanse euforie wordt in Italië niet helemaal gedeeld. De Ferrari-fans zagen Charles Leclerc nog voor de start al uitvallen. “Ferrari treurt”, kopt La Gazzetta dello Sport. “De crash van Leclerc tegen de barrières doorboorde de harten van de Cavallino-fans, die een sensationele kans misten om het gat met Mercedes te dichten. Met de zesde plaats van Carlos Sainz, die zoals altijd geweldig streed, is de balans 8 punten voor het rode team op 4 voor Mercedes. Maar dit vergroot de spijt alleen maar. Het onderwerp betrouwbaarheid is weer actueel in Maranello.”

Leclerc mocht zijn race al in de formatieronde stopzetten. (ANP)

The Guardian

Een schrale troost voor Ferrari is dat het bij concurrent Mercedes al niet veel beter ging. The Guardian heeft het zelfs over ‘een duister voorteken’ voor Mercedes. “Hun recente opleving blijkt een valse hoop te zijn geweest”, schrijft de Britse krant. “Lewis Hamilton worstelde opnieuw met de auto. De banden werden opgevreten, hij had moeite met de snelheid op het rechte stuk en met de snelheid in de bochten. Vrijwel elk vlak waarop een auto goed moet zijn dus. Het is extra opvallend aangezien Hamilton de vorige twee races tweede werd.”

“In de slotfase hoopte het team nog dat nieuwe banden wat meer snelheid zouden geven, maar dat eindigde in teleurstelling. Hamilton werd ingehaald door de Alpine van Pierre Gasly. De zevenvoudig wereldkampioen kon niets doen tegen een team dat vastzit in het middenveld. Teamgenoot George Russell had al evenveel moeite en stond op het punt nog meer vernederd te worden door op een ronde gezet te worden door Verstappen. Het was Verstappen die overduidelijk maakte hoeveel Mercedes nog te leren heeft. Het contrast tussen Red Bull en Mercedes had in Brazilië niet groter kunnen zijn.”

