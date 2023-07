FORMULE 1 Magazine verzamelt na elke Grand Prix de beste headlines en artikelen uit de buitenlandse media. Met dit keer onder meer absolute heerschappij van Max Verstappen en wat kruimels voor de rest tijdens de Grand Prix van België.

De overwinning van Max Verstappen in België is zijn achtste op rij en zijn tiende dit seizoen. Van een titelstrijd is al lang geen sprake meer, en dat blijkt ook wel uit hoe de buitenlandse media praten over de prestatie van de Nederlander. ‘Formule 1 is een sport waarin zo’n twintig coureurs het tegen elkaar opnemen en waar Max Verstappen uiteindelijk wint’, schrijft Le Monde. ‘Deze overwinning kwam zo makkelijk voor Verstappen dat zijn enige uitdaging van zijn race engineer kwam’, stellen ze bij The Sun. CNN schrijft dat ‘de Nederlander opnieuw bewijst dat hij de echte kampioen is door zijn tegenstanders met simpel gemak te passeren’. En Auto, Motor und Sport bericht dat ‘zelfs een straf voor zijn versnellingsbak en een terugval naar de zesde plek het gebruikelijke resultaat niet konden veranderen’.

ESPN Mexico

De tweede plaats in België was voor de teamgenoot van Verstappen, Sergio Pérez. De Mexicaan heeft een reeks teleurstellende resultaten achter de rug en deze podiumplek was dan ook een mooie opsteker voor de Red Bull-coureur. Van Verstappen uitdagen is echter totaal geen sprake. De kop bij ESPN Mexico windt er dan ook geen doekjes om: ‘Meer dan dit konden we niet vragen van Checo’. “Geconfronteerd met de onmogelijkheid om Verstappen nog te bereiken, richtte de man uit Guadalajara zich op het managen van de banden en het voorkomen van fouten. De afstand die er aan het eind was, van ruim 22 seconden, is niet de echte afstand tussen Verstappen en Pérez. Het was het resultaat van een coureur die bij elke gelegenheid kwalificatieronden reed, tegen de wil van zijn engineer in, en een ander die altijd de instructies van het team opvolgt.”

Gazzetta dello Sport

Achter de Red Bulls was het Ferrari-coureur Charles Leclerc die de derde tree van het podium mocht betreden. Met 31 seconden achterstand op Verstappen zal ook Leclerc zich geen moment illusies hebben gemaakt over een mogelijke overwinning. Dat de Red Bull onoverwinnelijk is, beseffen ze ook wel bij het Italiaanse Gazzetta dello Sport. “De rest van het veld leeft nu van een paar sporadische meevallers, kruimels die van tafel vallen bij Max en zijn team. In afwachting van betere tijden is het geruststellend om te zien dat Leclerc – als er geen problemen zijn en Ferrari hem assisteert – een zeer snelle coureur blijft. Voor Carlos Sainz was het daarentegen een pijnlijke race die eindigde met een uitval in ronde 23. De Spanjaard liep bij de start al schade op. Het bleek het startsignaal te zijn van een serie moeilijkheden en trieste verlatenheid tijdens het rijden in de achterhoede.”

Marca

De andere Spanjaard, Fernando Alonso, beleefde een wat betere race. Vrijwel onzichtbaar op de baan wist hij toch een vijfde plek te veroveren. Het is het beste resultaat van Aston Martin in vier races tijd. Het team lijkt flink te hebben ingeleverd ten opzichte van de seizoensstart, zo schrijft het Spaanse Marca.

“Fernando Alonso eindigde als vijfde, ruim boven wat zijn auto zou moeten kunnen. Hij versloeg Russell en Norris, beiden in veel snellere auto’s, op een erg lastige baan. Een waar wonder op een circuit dat genadeloos is voor de motor en het chassis. Hij passeerde in de eerste ronde vier rivalen om een ​​van die onmogelijke trucs uit zijn hoed te toveren. Hij staat nu nog maar één punt voor op Hamilton, iets dat ondenkbaar was aan het begin van het seizoen. Er komen hopelijk betere tijden na de pauze van drie weken die de F1 nu neemt tot Zandvoort.”

The Mirror

De overweldigende dominantie van Verstappen is volgens de Britse krant The Mirror een slecht teken voor de huidige staat van de Formule 1. “Er is geen enkele reden waarom hij niet elke andere race ook nog zou winnen. Tenzij je een enorme fan bent van Verstappen of Red Bull is dit een erg slechte situatie. Het is niet goed voor de sport als één team en één coureur de dienst uitmaken, race na race, zonder enige vorm van uitdaging. Als je hen weghaalt is er een geweldige strijd gaande in het kampioenschap. Maar dat wordt volledig overschaduwd door het gebrek aan een titelstrijd, ook al heeft de Formule 1 dat zo hard nodig.”

Maar, zo vervolgt de krant, dit is tegelijkertijd ook een uniek moment in de sportgeschiedenis. Dat moeten we koesteren. “De geschiedenis wordt voor onze ogen geschreven. Loyaliteit aan andere teams zorgt ervoor dat veel mensen hier niet van kunnen genieten, maar je moet toch respecteren wat er hier gepresteerd wordt. Of je nou van Red Bull en Verstappen houdt of hen haat, het is een voorrecht om dit mee te mogen maken.”

De Grand Prix van Nederland komt eraan en wij zijn er helemaal klaar voor! Pre-order alvast jouw exemplaar van de speciale Dutch Grand Prix editie van FORMULE 1 Magazine. Bestel hem nu en dan wordt hij op 3 augustus verstuurd, met gratis bezorging in heel Nederland! In deze editie alles wat je nodig hebt voor de race op Zandvoort, met onder andere:

Exclusief! Max Verstappen over de toekomst, records, zijn raceteam en winnen

Rob Kamphues brengt een ode aan zijn jeugdheld Jan Lammers

Mister Zandvoort, Piet Keur: ‘Na de GP droeg iedereen op school een F1-teamjas’

Overzichtelijke plattegrond en servicemap met het complete tijdschema

Fotoreportage: Peter van Egmond over zijn jaren op Zandvoort

Column Nelson Valkenburg

En verder alles wat je moet weten over de Dutch Grand Prix 2023!