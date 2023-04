FORMULE 1 Magazine verzamelt na elke Grand Prix de beste headlines en artikelen uit de buitenlandse media. Met dit keer onder meer de verrassend sterke Mercedessen, de misère bij Ferrari en kritiek op Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Australië.

Bild

Bild ziet een kentering in de Formule 1. Waar Mercedes de sport jarenlang domineerde en red Bull die rol recent lijkt hebben overgenomen, daar verwachten de Duitsers dat die hegemonie inmiddels alweer voorbij is door het sterke optreden van Mercedes in Melbourne. “Een decennium lang domineerden de Ziilverpijlen de Formule 1, maar sinds begin 2022 is het team rond zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton bescheidener geworden. De reden: aartsrivaal Red Bull is nu de maat der dingen. Maar dat gaat nu weer veranderen! Red Bull mag dan nog steeds de snelste en compleetste auto hebben, maar Hamilton & co. dichten het gat met de week.”

Gazzetta dello Sport

Uiteraard tranen in Italië na nieuw malheur voor Ferrari. Charles Leclerc werd al in de eerste ronde van de baan gekegeld en Carlos Sainz zag tegen het einde een top vijf klassering naar de vaantjes gaan door een tijdstraf die hem buiten de punten wierp. “Sainz gestraft? Het was gewoon een race-incident”, tekent de roze krant op uit de mond van teambaas Frédéric Vasseur die wel optimisme uitstraalde. “De frustratie zal het team nog meer kracht geven. We nemen een aantal positieve punten mee uit dit weekend, het potentieel is er en de motivatie is er. We moeten onszelf ook in een positie brengen waarin we geen risico lopen op contact op de baan.”

AutoHebdo

‘Verstappen verslaat Hamilton in chaos en verwarring’, kopt AutoHebdo. De Franse website constateert dat de Nederlander zijn geduld kan bewaren. “Verstappen werd in de eerste ronde ingehaald voordat hij zich snel herpakte. Hij had weinig zin in een mogelijke crash met Lewis Hamilton in bocht drie in de eerste ronde en stelde even later orde op zaken.”

The Race

Verslaggever Edd Straw van The Race plaatst enkele kritische kanttekeningen bij het optreden van Verstappen en noemt het ‘geen vlekkeloos weekend’ voor de Red Bull-coureur. “Het bandengedrag en het asfalt maakten het leven moeilijk, maar toch zorgde hij ervoor dat hij de poleposition pakte en dat een val naar de derde plaats bij de start hem niet de overwinning kostte. Zelfs in de beste auto, in zo’n weekend, is het makkelijk om je te vergalopperen. Maar dat hij er in bocht 13 na een lock-up in ronde 47 vandoor ging, maakte weliswaar geen verschil voor het resultaat, maar Verstappen kreeg wel een smet op zijn blazoen. Er zijn immers momenten waarop een fout die drie of vier seconden kost, veel kostbaarder zou zijn.”

