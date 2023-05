FORMULE 1 Magazine verzamelt na elke Grand Prix de beste headlines en artikelen uit de buitenlandse media. Met dit keer onder meer de verrassend sterke Mercedessen, de misère bij Ferrari en kritiek op Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan.

Marca

Het Spaanse Marca heeft uiteraard aandacht voor het sprintrace format en de prestaties van Carlos Sainz en Fernando Alonso, maar zoemt ook in op die ander Spaanstalige coureur: Sergio Pérez. De sportkrant neemt daarbij Red Bull-teambaas Christian Horner op de korrel. Die deed na afloop van de race de overwinning van de Mexicaan in Bakoe af als geluk. “Na het opdragen van een ‘kille’ felicitatie aan Pérez, sprak Red Bull-teambaas Christian Horner wel uitgebreid over de radio met Verstappen om hem gerust te stellen na zijn nederlaag”, schrijft Marca kritisch. “Horner bagatelliseert daarmee de overwinning van Checo Perez tijdens de Grand Prix van Azerbeidzjan.”

Bild

Bild heeft vooral oog voor de teamprestatie en de suprematie van Red Bull Racing dit seizoen. “Sergio Pérez wint de Grand Prix van Azerbeidzjan en dicht het gat op Max Verstappen in het wereldkampioenschap tot slechts zes punten!”, schrijft het Duitse blad in de bekende chocoladeletters. “De wereldkampioen en teamgenoot van Pérez eindigt als tweede en bezorgt Red Bull het derde één-tweetje in de vierde race van het seizoen. Een verbazingwekkende statistiek!”

De vraag die Bild bezighoudt is hoe lang Pérez dit hoge niveau kan blijven volhouden. “In het verleden maakte de Mexicaan herhaaldelijk kleine tot grote fouten tijdens raceweekenden. Om de titelstrijd in de Formule 1 voort te zetten, kan hij zich die niet meer veroorloven.”

l’Équipe

L’Équipe staat uiteraard stil bij het optreden van Alpine en de twee Franse coureurs Esteban Ocon en Pierre Gasly. Veel te juichen valt er niet, zo lezen we al in de kop: ‘Alpine: een compleet weekend in de hel voor Gasly en Ocon’. De Franse krant schrijft verder: “De auto van Gasly vloog op vrijdag in brand, de auto van Ocon had andere problemen en het tempo van de race viel tegen. Al met al had het Alpine-team een bijzonder moeilijk weekend in Bakoe. Sinds het de vlag van het Normandische merk Alpine voert, had het team uit het Enstone en Viry-Châtillon nog nooit zo’n teleurstelling meegemaakt. Gasly en Ocon werden uiteindelijk veertiende en vijftiende. We moeten helemaal terug naar Maleisië in 2017 (in het Renault-tijdperk) om zo’n slecht eindresultaat te vinden.”

The Independent

De Engelse kwaliteitskrant heeft onder de kop ‘absolute puinhoop’ aandacht voor het merkwaardige incident in de pitstraat aan het einde van de race. Esteban Ocon moest in de laatste ronde nog een pitstop maken om aan het bandenreglement te voldoen, maar kwam bij de ingang van de pitstraat een horde fotografen tegen. “Het werd bijna een ramp aan het einde van de Grand Prix van Azerbeidzjan toen Formule 1-fotografen Esteban Ocon moesten ontwijken in de pitstraat. De Fransman minderde snelheid, maar enkele fotografen moesten dekking zoeken en het hele incident werd live uitgezonden.” Volgens The Independent reageerde de FIA maar koeltjes op het potentieel levensgevaarlijke incident: “De FIA zei in een verklaring: gelukkig waren er geen ernstige gevolgen.”