FORMULE 1 Magazine verzamelt na elke Grand Prix de beste headlines en artikelen uit de buitenlandse media. Met dit keer onder meer een overweldigend dominante prestatie van Max Verstappen en hulde voor de Mercedes-coureurs tijdens de Grand Prix van Spanje.

Marca

Gastland Spanje had weinig om voor te juichen dit weekend. De beide Spaanse coureurs stelden enigszins teleur tijdens hun thuisrace. Carlos Sainz startte vanaf de tweede plek maar moest de beide Red Bulls en Mercedessen uiteindelijk voor zich dulden. Fernando Alonso zette zijn slechtste resultaat van het jaar neer met slechts een zevende positie.

“In ronde 5 was de race al gelopen”, schrijft Marca. “Verstappen was een seconde sneller dan Sainz en had niet eens de extra grip van de rode band nodig om de leiding te behouden. Hamilton passeerde Sainz met een te verwachten aanval. Het enige dat nog ontbrak was het moment waarop Russell ook Carlos zou verslaan, met een bruut tempo van 1.19 onder, dichter bij Red Bull dan bij Ferrari of Aston Martin.”

Over de race van Alonso schrijft de Spaanse krant: “Met de nieuwe softs was zijn tempo nog steeds niet om over naar huis te schrijven. Langzamer dan Stroll, zeer zeldzaam. Langzamer dan iedereen voor hem, inclusief Tsunoda op de harde band, ongehoord. Zevende was het beste wat hij kon doen vandaag.”

The Independent

The Independent kiest ervoor om te focussen op de prestaties van Mercedes. Het Duitse team wist voor het eerst dit jaar twee coureurs op het podium te krijgen. “Max Verstappen behoudt dominantie maar Mercedes laat zijn tanden zien tijdens Grand Prix van Spanje”, luidt de kop van de Britse kwaliteitskrant. “Red Bull heeft dit jaar alle zeven races gewonnen en hun wurggreep op de sport vertoont weinig tekenen van verslapping. Mercedes heeft een turbulent seizoen achter de rug in hun achtervolging op Red Bull, maar het team uit Brackley zal veel plezier beleven aan hun prestaties hier.”

Gazetta

In Italië gaat de aandacht vanzelfsprekend uit naar Ferrari, dat dit weekend weer erg slecht uit de verf kwam. “Ferrari hoopte de rol van vice kampioen te kunnen spelen”, klinkt het bij het Italiaanse Gazetta dello Sport. “Maar de vijfde plaats van Carlos Sainz, die als tweede startte, is niet iets om te vieren. Vooral gezien de vele upgrades die in deze race zijn geïntroduceerd. Charles Leclerc, die startte vanuit de pitlane, finishte als 11e, buiten de puntenzone. Dat Sainz de beide Aston Martins voorbleef, is een schrale troost.”

Bild

Ook bij onze oosterburen gaat de aandacht vooral uit naar de prestaties van Hamilton en Russell. “Mercedes weer op weg naar succes” kopt het Duitse Bild. “Max Verstappen wint de Grand Prix van Spanje, maar de Silver Arrows zijn de winnaars van de dag. Beide coureurs laten een topprestatie zien. Terwijl Hamilton zoals gewoonlijk zelfverzekerd rijdt, maar kansloos is tegen het overweldigende Red Bull van Verstappen, groeit Russell boven zichzelf uit. De Brit, die vanaf de twaalfde plaats aan de race begon, racet negen plaatsen omhoog – de beste van de dag!”

Toch erkent de Duitse publicatie ook dat Mercedes nog een lange weg te gaan heeft. “Opbouwen ja, Red Bull aanvallen nee. Mercedes heeft een stap in de goede richting gezet, maar het raceteam uit Oostenrijk is nog steeds een klasse apart.”