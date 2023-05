FORMULE 1 Magazine verzamelt na elke Grand Prix de beste headlines en artikelen uit de buitenlandse media. Met dit keer onder meer hulde voor Esteban Ocon, een onheilspellend sterke prestatie van Max Verstappen, en een vernietigend oordeel over Ferrari.

Le Monde

Bij het Franse Le Monde ligt de focus niet geheel verrassend op Esteban Ocon. De Alpine-coureur wist in Monaco zijn derde podium van zijn carrière te behalen. “Esteban Ocon zat hier al twee jaar op te wachten. Op zondag behaalde de Fransman van het Alpine-team de derde plaats in de Grand Prix van Monaco, waarmee hij zijn eerste podium in de Formule 1 tekende sinds zijn overwinning in Hongarije in 2021. De Normandiër profiteerde ten volle van zijn derde positie die hij tijdens de kwalificatie had verworven om de race in de voorhoede door te brengen en de aanval van de Spanjaard Carlos Sainz in de smalle straatjes van Monte-Carlo te weerstaan. Een Fransman op het podium in Monaco, dat is niet meer gebeurd sinds de overwinning van Olivier Panis in 1996!”

Marca

“Fernando Alonso behaalde het beste resultaat op het moeilijkste circuit van het jaar”, klinkt het bij het Spaanse Marca. “Op dit moment bereikte hij het vijfde podium in zes verreden races, de tweede plaats in de zwaarste race van het jaar, wat altijd Monaco is, al helemaal als het regent. Hij nam een gok in het water en kon slechts een handvol seconden goedmaken toen de stortbui toesloeg, en moest zich er vervolgens bij neerleggen.” Wel is de Spaanse krant kritisch op de keuze van Aston Martin om Alonso tijdens de regen op mediums te zetten in plaats van intermediates. De kop luidt dan ook: “Aston Martin raakt de paal bij de eerste kans op overwinning”.

La Gazzetta dello Sport

Waar Spanje en Frankrijk blij mogen zijn met de behaalde resultaten, is dat in Italië wel anders. Ferrari stelde teleur in Monaco, en de Gazzetta dello Sport laat dan ook niets heel van het team. “Zelfs Montecarlo heeft niet voor een glimlach gezorgd in het Ferrari-huis. Het stratencircuit had bij uitstek een etappe moeten worden in het voordeel van de SF-23. In plaats daarvan verlaat Ferrari het Vorstendom met een zesde plaats voor Leclerc en een achtste voor Carlos Sainz. Weer een bittere pil. Wat ging er mis? Helaas veel. De oproepen vanaf de pitmuur waren een doorn in het oog, evenals de auto en de coureurs.”

The Guardian

Dan even naar de racewinnaar Max Verstappen. Het Britse Guardian heeft niets dan lof voor de Nederlander en durft wel te voorspellen dat dit zeker niet de laatste keer dit seizoen zal zijn dat Verstappen zich van zijn beste kant laat zien.

“Verstappen was majestueus. De eerste vijftig ronden waren volledig van hem”, zo reflecteert de Britse krant. Ook de toevoeging van de regen in de laatste fase vormde geen problemen voor de regerend wereldkampioen. “Ondanks alle drama aan het eind was het de Nederlander die een ijzeren greep op de race had, en daarmee op het kampioenschap. Dit circuit had Red Bull niet zo goed moeten liggen. Dat ze nog steeds een duidelijk voordeel hadden is onheilspellend voor de rest van het seizoen. Ze hebben opnieuw getoond het potentieel te hebben om elke race te winnen dit jaar. Nat of droog, stratencircuit of hoge snelheid baan, het is duidelijk dat het beangstigend moeilijk wordt om Verstappen te verslaan dit jaar.”

Mexico

Hoewel Verstappen de hemel in wordt geprezen, kan hetzelfde bepaald niet gezegd worden voor zijn teamgenoot Sergio Perez. Zelfs in zijn thuisland Mexico moet hij het ontgelden. “Perez leeft in de hel in Monaco” kopt staatsomroep TVAztec. En ook ESPN Mexico kan er geen positieve draai aan geven. Zeker na de touché van Perez met Kevin Magnussen halverwege de race. “Een carrière-nachtmerrie. Pérez ‘illusie van een inhaalrace en proberen de puntenzone binnen te gaan, eindigde met die aanraking. Vanaf de achterkant van het klassement zag hij hoe de regen elke optie vernietigde. De man uit Guadalajara kwam uiteindelijk in ronde 73 voor de vijfde keer de pits binnen om de intermediate band te vervangen en zo nog een positie te verliezen. In het kampioenschap heeft hij de Nederlander nu elk voordeel gegeven voor de rest van het seizoen.”