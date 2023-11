FORMULE 1 Magazine verzamelt na elke Grand Prix de beste headlines en artikelen uit de buitenlandse media. Met dit keer een spannend duel om het podium en de tweede plek bij de constructeurs, en een geweldig slot van een recordseizoen van Max Verstappen tijdens de Grand Prix van Abu Dhabi.

Het seizoen zit erop. Met negentien overwinningen op zijn naam sluit Max Verstappen een overweldigend sterk jaar af. Het is een prestatie die de buitenlandse media bepaald niet is ontgaan. Van Singapore tot Canada, van Zuid-Afrika tot Noorwegen, overal zijn ze het erover eens: wat betreft Verstappen was dit er een voor de recordboeken.

CNN

Dat is ook de analyse van CNN. “Nog nooit heeft de sport een coureur zien winnen met zoveel gemak en regelmaat. De drievoudig wereldkampioen kwam weer op comfortabele wijze als eerste over de finishlijn in de slotrace op het Yas Marina Circuit. Charles Leclerc deed als enige coureur nog een poging om iets van een uitdaging neer te zetten, maar zonder succes. Het was dan ook geen verrassing dat Verstappen zich emotioneel voelde na de race. Het was alleen maar toepasselijk dat in deze laatste race van het seizoen nog meer records sneuvelden: Verstappen is de eerste coureur die meer dan duizend rondes aan de leiding ging in één seizoen.”

The Guardian

Hoe sterk de race van Verstappen ook was, toch was dat niet waar de aandacht dit weekend naar uitging. Achter Verstappen streden verschillende teams en coureurs nog om plekken in het kampioenschap. Vooral de strijd tussen Mercedes en Ferrari was belangrijk. Met Carlos Sainz buiten de punten en Lewis Hamilton op het randje van de top tien, kwam het vooral aan op Charles Leclerc en George Russell, die beiden op podiumkoers lagen.

“De race was eigenlijk een soort optocht, zoals zo vaak op dit saaie, vlakke enormodroom in de woestijn”, schrijft The Guardian. “Maar hij werd levendig door de strijd tussen Mercedes en Ferrari, die tot het laatste nippertje duurde. In een spannende laatste fase moest Mercedes hun plaats vasthouden. Vooral Russell, die met stalen zenuwen dat probeerde toen Pérez aan het einde de aanval inzette. Russell behield echter zijn plaats terwijl de ronden aftelden, ongetwijfeld begeleid door zuchten van opluchting bij Mercedes, dat blij zal zijn met de extra $10 miljoen aan prijzengeld.”

Marca Mexico

Lijdend voorwerp in die strijd was Sergio Pérez, die met een paar rondes te gaan bezig was aan een sterke opmars richting het podium. Een tijdstraf die hem nog boven het hoofd hing betekende dat zijn plek en voorsprong bepaalden hoe Leclerc en Russell zouden eindigen, en daarmee ook hun teams. Leclerc waagde uiteindelijk een strategische gok door Pérez voorbij te laten en hem zo de ruimte te geven een gat naar Russell te slaan.

“Red Bull en Ferrari bundelen de krachten” kopt Marca Mexico. “In de laatste ronden van de GP van Abu Dhabi werkten Ferrari en Red Bull samen om te voorkomen dat Mercedes tweede zou worden in het kampioenschap. Toen Checo eenmaal gestraft was, stelde de Mexicaan zich ten doel George Russell achter zich te laten en Leclerc in te halen. De Ferrari-coureur begreep de situatie en wilde ervan profiteren door de Mexicaan de pass naar de tweede plaats te geven en daarmee Russell van het podium te houden. De tweede plek van Pérez was door de tijdstraf slechts anekdotisch en het doel van Ferrari werd niet behaald.”

Japan Today

Speciale vermelding dan even voor Yuki Tsunoda. Door de vele verschuivingen in de eerste ronde pitstops, stond de AlphaTauri-coureur plotseling op de eerste plek. Hoewel zijn eigen pitstop daar uiteraard een abrupt en definitief einde aan zou brengen, genoot Tsunoda er even van door een paar rondes aan de leiding te rijden.

“Tsunoda nam de leiding in ronde 18”, schrijft Japan Today. “Daarmee gaf hij AlphaTauri en [afzwaaiend teambaas] Tost een memorabel moment. Het was pas de tweede keer ooit dat een Japanse coureur de leiding had in een Formule 1-race. Hij bleef daar terwijl Verstappen zich weer een weg naar voren baande. Verstappen pakte de leiding weer terug in ronde 23, toen Tsunoda zelf een pitstop maakte.”

Lees hier alles terug over de Grand Prix van Abu Dhabi

Het nieuwe nummer van FORMULE 1 Magazine ligt nu in de winkel (of bij je thuis als abonnee!) Het blad is ook digitaal te lezen en te bestellen, met gratis bezorging in heel Nederland. Geniet van boeiende interviews, achtergronden en reportages vanuit de paddock, van historische verhalen, scherpe columns, schitterende fotografie en nog veel meer. In dit nummer onder andere:

Verslag uit Brazilië: Wie is de ideale teamgenoot voor Max Verstappen?

In de krottenwijken van São Paulo is de GP een verdienmodel

Interview Ferrari-teambaas Fred Vasseur: Rustpunt in de chaos

Illusionist Hans Klok: Alles draait in Las Vegas om dollars

Reportage Pirelli, het elfde team in de Formule 1

Het allermooiste beeld van huisfotograaf Peter van Egmond

Alles over het drieluik op de Amerikaanse continenten