FORMULE 1 Magazine verzamelt na elke Grand Prix de beste headlines en artikelen uit de buitenlandse media. Met dit keer van alle kanten lof voor Carlos Sainz, de grote held van de dag tijdens de Grand Prix van Singapore.

Marca

De winst in Singapore ging naar de man die vanaf pole position begon: Carlos Sainz. Het is de eerste keer dit jaar dat er iemand anders dan een Red Bull-coureur wint. Reden genoeg dus voor Marca om het woordenboek erbij te pakken en elke positieve beschrijving in de Spaanse taal aan Sainz toe te dichten. De koppen alleen al spreken boekdelen: “Een historische overwinning”, “een masterclass”, maar bovenal: “Ze waren niet onverslaanbaar, want daar was Carlos Sainz”.

“Sainz heeft opnieuw geschiedenis geschreven met de 34e F1-overwinning voor Spanje. De uit Madrid afkomstige winnaar reed een tactisch meesterlijke race. Het is een prachtige, intelligente en overweldigende overwinning. Hij leidde elke ronde, zonder fouten en met consistentie, precies wat een kampioen nodig heeft. Zonder twijfel zal er een Netflix-aflevering van de volgende Drive to Survive voor deze grote overwinning zijn, die een plekje heeft verdiend in de geschiedenisboeken.” Dat dit keer Sainz en niet Charles Leclerc het meeste voordeel had van de teamorders van Ferrari is de Spanjaarden ook niet ontgaan. “Langzaam maar zeker wordt Galliër Fred Vasseur bekeerd tot de Spaanse zaak.”

La Gazzetta dello Sport

Ook in Italië reden voor een feestje, want een Ferrari stond eindelijk weer op de hoogste tree van het podium. Het was voor het eerst sinds Oostenrijk vorig seizoen, een jaar en drie maanden geleden. Veel complimenten dus ook voor Sainz van La Gazzetta dello Sport, en dan met name voor zijn tactisch spel aan het einde. Sainz liet namelijk Lando Norris binnen DRS-afstand komen, zodat de McLaren net wat meer snelheid had en de aanstormende Mercedessen van George Russell en Lewis Hamilton op afstand kon houden.

“De Spanjaard had in 2022 al gewonnen op Silverstone, maar dat was te danken aan de strategie van het Ferrari-team. Dit keer is de geniale zet helemaal van Carlos zelf. Gewapend met snellere banden vormden de twee auto’s uit Stuttgart een serieuze bedreiging voor het succes van Sainz. Maar hier kwam het staaltje vakmanschap van Sainz. De Spanjaard speelde met zijn voorsprong, waardoor Norris net genoeg contact kon houden om de DRS te openen. Snel, intelligent, capabel. De Carlos Sainz van deze tweede seizoenshelft is werkelijk een spektakel. Deze race was een meesterwerk van tactiek. Een Smooth Operator-stunt.”

The Guardian

De Britse driestrijd voor de overige twee podiumplekken zorgde voor een zinderende finale. Maar aan het einde eiste de titanenstrijd toch nog een laatste slachtoffer, zo schrijft The Guardian. “De intensiteit van het duel werd perfect geïllustreerd door het hartverscheurende slot voor George Russell. Hij weigerde op te geven, waardoor hij de muur raakte en in de laatste ronde eraf vloog. Je kan alleen maar medelijden hebben met de 25-jarige. Onder het kunstlicht van Marina Bay schitterden Russel en Hamilton allebei. Ze sleepten snelste ronde na snelste ronde in de wacht, totdat ze de Ferrari van Charles Leclerc voorbij schoten en aansloten bij Sainz en Norris. In een bloedstollende finale verdedigde Norris met al zijn macht. Zelfs onder de immense druk bezweek Norris niet. Elk beetje talent, elk klein voordeel, alles werd benut in de gladiatorenstrijd aan het eind, waarbij Sainz uiteindelijk als winnaar uit de bus kwam.”

“Als de Formule 1 zich nog afvroeg hoe geweldig de show wel niet zou zijn zonder de dominantie van Red Bull dit jaar, dan gaf de Grand Prix van Singapore daar een mooi voorproefje van”, vervolgt de krant. “De sport wilde spannendere duels, en zonder Red Bull kreeg de F1 precies waar het om gevraagd had. Het was een spektakel ver voorbij waar iemand ook maar van had durven dromen. De race transformeerde van saai naar sensationeel terwijl Sainz een geweldige overwinning vast wist te houden. Het was een passend einde van Red Bulls genadeloze serie overwinningen, een thriller waarin de aanstaande wereldkampioen Max Verstappen slechts een figurant op de achtergrond was. Red Bull is waarschijnlijk alleen maar deze race van de troon gestoten, maar het gebeurde op zo’n geweldige wijze dat het nog herinnerd zal worden lang nadat zij beide kampioenschappen hebben verzilverd.”

The Strait Times

Het was een geweldige race en een bijzonder moment, en dat is in gastland Singapore zeker niet onopgemerkt gebleven. The Strait Times erkent dat volgende week in Japan de oude rangorde waarschijnlijk weer hersteld zal zijn, maar geniet in de tussentijd zeker van dit moment. “Temidden van een zee aan rode racepakken verdween Carlos Sainz bijna. Maar die overwinningskreet was onmiskenbaar. De Ferrari-coureur heeft dan ook net het onmogelijke gedaan. Niet alleen won hij de Grand Prix van Singapore, maar hij beëindigde ook de reeks van overwinningen van Red Bull. Met vier overwinningen hier staat het Italiaanse team nu gelijk met Mercedes en Red Bull als de meest succesvolle teams in Singapore.”