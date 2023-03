FORMULE 1 Magazine verzamelt na elke Grand Prix de beste headlines en artikelen uit de buitenlandse media. Met dit keer onder meer de zege van Sergio Pérez, het duel met Max Verstappen en de chaos rondom het onvergetelijke 100e podium voor Fernando Alonso tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië.

Opnieuw was het een bizar raceweekend op één van de gevaarlijkste circuits van het seizoen. Dat Max Verstappen vanaf de 15e plek nog op het podium belandde en nog de snelste ronde reed, trok ook de aandacht van de buitenlandse media. Net als uiteraard de soap rond de straffen van Alonso.

‘FIA steelt Alonso’s podium’

Zo is het Spaanse Marca duidelijk in het oordeel over de chaotische beslissingen afgelopen weekend: ‘Los comisarios de la FIA birlan el podio a Alonso y de madrugada se lo devuelven’. Oftewel: de FIA-stewards stelen het podium van Alonso en geven het hem bij zonsopgang terug.

De eerste tijdstraf volgde op verkeerd opstellen bij de start, Alonso kreeg vervolgens een extra tijdstraf van 10 seconden voor een fout tijdens het uitvoeren van de eerdere penalty. Een van de monteurs raakte de Aston Martin aan met de jack, en dat is tijdens die vijf seconden verboden. Volgens Marca is de straf niet het probleem, maar de traagheid van de FIA. ‘Een duidelijk geval van een slechte prestatie van de FIA”, schrijft de krant.

Typisch Max

‘Typisch Max om in de laatste ronde het extra punt van de Mexicaan te pakken’, vindt de Duitse krant Rheinische Post, verwijzend naar winnaar Sergio Peréz. Die had tot aan de 49e ronde de snelste rondetijd, maar Verstappen wilde de leiding in het kampioenschap niet uit handen geven. De Nederlander staat nu met één punt voorsprong op de eerste plek.

Het wordt volgens de krant dit seizoen een bloedstollend teamduel tussen de twee Red Bull coureurs, want ook Pérez ruikt een ‘WM-Morgenluft’, oftewel een kans om wereldkampioen te worden.

Verwijderde tweet Peréz

Dat Pérez die kans ziet, blijkt uit een verwijderde tweet na afloop van de Saudi-Arabië Grand Prix. Dat merkt FoxSports Australia op. “Het was moeilijker dan verwacht, maar uiteindelijk ben ik blij met mijn vijfde F1-overwinning. Erg blij met het resultaat van het team. We zullen hard blijven pushen”, zegt de Mexicaan op Twitter.

Eerst had hij hieraan toegevoegd: “Ik wil kampioen worden”, maar in de huidige tweet is dat niet meer te lezen. Het verwijderen van dit laatste zorgt voor ‘verontwaardigde blikken’, volgens de Australische redactie.

‘Een auto om weg te gooien’

Het Italiaanse circusf1.com kopt: ‘Mecedes tweede, met een auto om weg te gooien’. Een paar uur kon Mercedes genieten van de tweede plaats in het constructeurskampioenschap als gevolg van de P3 die George Russell kreeg door de straf voor Alonso. Lang duurde de vreugde zoals bekend niet: inmiddels deelt het team zijn plaats in het kampioenschap weer met Aston Martin.

Het is geen geheim dat Lewis Hamilton en teambaas Toto Wolff niet tevreden zijn met de huidige auto. De zevenvoudig wereldkampioen kon zijn teamgenoot niet bijhouden op de mediums. Zo zou er zelfs gesproken zijn over een B-versie van de Mercedes W14 die vanaf Imola (begin mei) klaar is. Het goede nieuws voor de renstal: het tempo van Ferrari was gemakkelijk bij te houden. Sterker nog, Carlos Sainz en Charles Leclerc vormden geen enkele bedreiging na de herstart in Jeddah.