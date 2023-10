FORMULE 1 Magazine verzamelt na elke Grand Prix de beste headlines en artikelen uit de buitenlandse media. Met dit keer een botsing van de Mercedes-coureurs en complimenten voor McLaren in de door Max Verstappen gewonnen Grand Prix van Qatar.

The Guardian

Op zaterdag moest Max Verstappen de winst nog aan Oscar Piastri laten, maar op zondag stond de Nederlander weer als vanouds op de bovenste tree van het podium. Zijn overwinning kwam geen moment in gevaar, maar dat betekent niet dat er verder niets gebeurde op de baan. Of, zoals The Guardian het stelt: “In zijn kielzog brieste een onstuimige wind over Lewis Hamilton en zijn teamgenoot George Russell. De twee Mercedes-coureurs botsten in Qatar, in de meest serieuze clash in hun twee jaar als teamgenoten.”

“De band tussen Hamilton en Russell is respectvol en vriendschappelijk geweest”, vervolgt de krant. “Maar deze crash zal zeker druk op hen zetten. Russell is de jongere coureur, maar in zijn vijfde seizoen in de sport heeft hij duidelijk gemaakt dat hij zich niet laat intimideren door Hamilton. Hij maakte een erg sterke comeback en eindigde op de vierde plek. Het doet denken aan toen Hamilton in een felle strijd verwikkeld was met teamgenoot Nico Rosberg. Het team stelde toen strenge regels op over hoe ze met elkaar om moesten gaan. Dit incident kan Mercedes er opnieuw toe zetten zulke grenzen in te stellen.”

News Australia

Oscar Piastri reed een vrijwel foutloze race in Qatar en werd daarvoor beloond met een tweede plaats. Reden genoeg dus voor wat complimenten uit zijn thuisland. “De gouden rookie hield zijn tweede plek stevig vast, voor teamgenoot Lando Norris”, schrijft News.com uit Australië. “De Aussie superster is van toppunt naar toppunt gegaan dit seizoen en sloot een almachtig weekend af met een tweede plek achter Max Verstappen. Maar het was vooral dankzij de slachtpartij bij Mercedes dat hij van de zesde plek naar de tweede kon springen. In de cooldown room liet hij dan ook een koelbloedige opmerking horen: ‘Ha! Nou, bedankt Mercedes!’.”

De andere twee podiumzitters krijgen uiteraard ook wat lof van de Australische outlet. “Lando Norris bewees constant een van de snelste coureurs op de baan te zijn. Hij wist zijn teamgenoot erg goed bij te houden. En Max Verstappen had de touwtjes volledig in handen, na van de start tot finish de leiding te hebben gehad. De Red Bull-superster verzilverde zaterdag al de titel en voegt met opnieuw een dominante winst alleen maar toe aan zijn enorme voorsprong.”

Gazzetta dello Sport

Ook het Italiaanse Gazzetta dello Sport kan de prestatie van Verstappen alleen maar prijzen. “Het meest ongelooflijke aspect is om te zien hoe Max deed wat hij wilde terwijl al zijn rivalen doorworstelden. Hij, de Nederlandse robot, reed zonder waarschuwingen te ontvangen voor het overschrijden van de baanlimieten en zette ook in de voorlaatste ronde de snelste ronde neer. Een monster.”

Uiteraard is er bij de Italianen ook nog even aandacht voor Ferrari, dat deze race maar met één auto reed. “De inhaalrace van George Russell bracht een einde aan een mogelijke comeback van Charles Leclerc. De Monegask vocht, maar de Cavallino kon vandaag niet veel uitrichten en eindigde op 38 seconden achter Verstappen. Zonde, want het ongeval bij de start van de twee Mercedessen zou een goede gelegenheid zijn geweest om punten te pakken in het constructeursklassement.”

