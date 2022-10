Het weekend zat weer bomvol met verhalen is ook de buitenlandse media opgevallen. Van het wereldkampioenschap van Max Verstappen, het gevaar van een shovel op de baan tot de vele vraagtekens die bij de fans oprezen na de rare besluitvorming van de FIA. De Grand Prix van Japan was er weer eentje waar nog lang over zal worden nagepraat.

La Gazetta dello Sport

Max Verstappen triomfeert in een kletsnat Japan. Het Italiaanse tabloid opent met de felicitaties aan het adres van de Nederlander. 27 seconden was het gat op plek twee, in een sprintrace van 28 ronden is het niet lastig uit te rekenen hoe veel sneller Verstappen per ronde was: één seconde. De Italianen schrijven daarnaast over de gevaarlijke situatie met Pierre Gasly, maar gaat vooral door op Carlos Sainz, die naar eigen zeggen ‘in Gods handen was na zijn crash’. Door de aquaplaning stond de Spanjaard in de eerste ronde al in de muur en was zijn zondag voorbij.

Foto: Motorsport Images

The Telegraph

‘Er zijn dit seizoen minder goede gevechten geweest dan rare situaties waarbij de fans niet wisten wat de FIA aan het doen was’, opent The Telegraph. De Britse krant hekelt de besluitvorming van FIA nog maar eens. Een enorme anticlimax was het toen Max Verstappen hoorde dat hij zijn tweede wereldtitel binnen had. ‘Hij moest het halverwege een interview met Johnny Herbert horen. Geen uitzinnige vreugde nadat Verstappen uitstapte en ook geen boordradio van Christian Horner’, gaat de Britse tabloid verder. Volgens The Telegraph had de FIA na 2021, een seizoen waar zoveel commotie speelde, zich dit jaar kunnen herpakken, ‘maar het was dit jaar geen haar beter’, eindigt The Telegraph.

MARCA

‘Een kloonkampioen’, zo ziet het Spaanse MARCA Max Verstappen. De Nederlander heeft verdacht veel raakvlakken met Fernando Alonso. Allebei zijn ze 25 jaar oud als ze hun eerste titel winnen en allebei staan ze op 32 overwinningen in hun carrière. Het gaat zelfs nog verder: De twee weten allebei een ogenschijnlijk onverslaanbare zevenvoudig wereldkampioen te verslaan als ze hun eerste titel winnen. De desbetreffende zevenvoudig wereldkampioenen waren dan ook nog eens allebei 36 jaar oud en Verstappen en Alonso 24 jaar. Fernando Alonso ziet zelf ook de gelijkenissen tussen de twee en behandelt Verstappen als ‘zijn zoon’.

Foto: Getty Images

BILD

‘Help! We snappen niet meer hoe de Formule 1 werkt’, opent BILD. Hiermee doelen de Duitsers natuurlijk op de onnavolgbare wedstrijdleiding die ineens toch maximale punten uitdeelde en qua veiligheid al helemaal alle steken liet vallen. Een shovel op de baan terwijl er nog coureurs op volle snelheid rijden, Pierre Gasly die vlak langs een marshal raast en Carlos Sainz die hoopte dat hij niet vol vanaf de zijkant zou worden geraakt. Het had een pikzwarte dag kunnen worden op Suzuka en de FIA zal actie moeten ondernemen en met tekst en uitleg moeten komen. Ten slotte wordt de ‘bizarre’ manier van veiligstellen van de wereldtitel aangehaald: ‘Je zult maar wereldkampioen worden, maar het zelf niet eens weten’, eindigt het Duitse boulevardblad.