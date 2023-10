FORMULE 1 Magazine verzamelt na elke Grand Prix de beste headlines en artikelen uit de buitenlandse media. Met dit keer in alle media veel aandacht voor de records van Max Verstappen, maar ook de dramatische dag van lokale held Sergio Pérez tijdens ziijn thuisrace in Mexico

Bild

De Duitse krant heeft niets dan lof voor de Nederlander. Onze oosterburen schromen dan ook niet om Verstappen te benoemen als een grootheid in de sport. “Intussen is Verstappen net zo groot als Alain Prost. De winnaar van de Grand Prix van Mexico heet Max Verstappen. Hiermee boekt de Nederlander zijn zestiende overwinning van dit seizoen – een record. Met 51 overwinningen staat hij op gelijke hoogte met icoon Alain Prost. Verstappen is en blijft een man van de records, want ook de zestiende overwinning van dit seizoen was geen probleem voor hem.”

The Independent

De overwinning ging dus opnieuw naar Max Verstappen, maar Lewis Hamilton, die als tweede over de streep kwam, kende ook een ijzersterke race. The Independent benoemt de klasse van de Brit. “Hamilton kwam met rust en controle als tweede over de streep. Daarmee maakt hij het enorm spannend op het gebied van het rijderskampioenschap. Na de crash van Pérez kan het echt spannend worden om de tweede plek,” zo beschrijft de krant.

Ook McLaren-coureur Lando Norris wordt geprezen door de krant. “Niet alleen de ervaren Hamilton kende een goede race, maar ook de jonge Brit Lando Norris trok de aandacht. Met veel agressie en een paar schitterende inhaalmanoeuvres knokte hij zichzelf naar de vijfde plek, en dat terwijl Norris vanaf de zeventiende plek moest vertrekken.”

Marca Mexico

Sergio Pérez had zijn thuisrace ongetwijfeld anders voorgesteld. De Mexicaan kwam in de eerste ronde hard in aanraking met Charles Leclerc en moest zich terugtrekken uit de race. Marca Mexico vindt dat Pérez langer koel had moeten blijven. “De verwachtingen van Sergio Pérez waren torenhoog. De eerste bocht zou cruciaal zijn voor de uitslag van de race, met dat idee stapte hij in de auto. Bij de start van de race was hij geweldig weg, maar alles was voorbij na contact met Leclerc.”

“De droom om thuis te winnen motiveerde hem om risico’s te nemen. Na de race heeft hij de tijd gehad om te bedenken of deze risico’s echt nodig waren, ook met het oog op het kampioenschap,” zo concludeert de Mexicaanse krant.

Fox Sports Australia

Daniel Ricciardo lijkt compleet herboren. De Australiër kende op zaterdag een geweldige kwalificatie, waardoor hij de race vanaf de vierde plek mocht beginnen. In zijn thuisland zijn ze enorm te spreken over zijn prestatie.

“Een herboren Daniel Ricciardo heeft een droomweekend achter de rug. Hij eindigde als zevende, maar er had misschien meer in gezeten, mocht er geen rode vlag zijn gekomen. De veteraan kon zijn landgenoot Piastri achter zich houden en zelfs nog de aanval openen op Russell. Het was bijna het best mogelijke resultaat voor de Aussie. Ook voor zijn team AlphaTauri was dit echt een race van miljoenen. Hij hielp met zijn prestatie het team enorm in het constructeurskampioenschap.”

