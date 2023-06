FORMULE 1 Magazine verzamelt na elke Grand Prix de beste headlines en artikelen uit de buitenlandse media. Met dit keer onder meer een nieuwe dominante prestatie van Max Verstappen, een uithaal naar Lewis Hamilton en een bijrol voor Aston Martin in de Grand Prix van Canada.

Marca

De Spaanse sportkrant Marca bestempelt zonder aarzeling Lewis Hamilton tot de grote schurk van de dag. De zevenvoudig wereldkampioen had een incident in de pitlane met Fernando Alonso. De wedstrijdleiding besloot er geen straf aan te verbinden, en dat viel bij de Spanjaarden niet in goede aarde. Ongeveer de helft van de artikelen gaat over Hamilton, maar de meest spraakmakende is degene over het incident zelf.

“Het onderzoek naar Hamilton, zoals bijna altijd zonder sanctie”, luidt de kop. “Niets raars als Lewis erbij betrokken is. Elke andere coureur zou binnen een paar minuten zijn bestraft, maar met de ’44’ is er een echte allergie om zich uit te spreken als er een twijfelachtige manoeuvre is zoals die van gisteren. Blijkbaar dachten de commissarissen dat Alonso overdreef.”

Le Monde

Het Franse Le Monde heeft het over de ‘onaantastbare Verstappen’. “Max Verstappen won met gemak de Grand Prix van Canada. Verstappen ontsnapte meteen bij de start en hoefde zich geen zorgen te maken om Fernando Alonso. Na de safety car vervolgde de heer Verstappen zijn voorwaartse mars en reed hij al snel op eenzame hoogte, waardoor het gat op zijn achtervolgers onverbiddelijk groter werd.”

Eervolle vermeldingen zijn er bij de Fransen voor Ferrari en de Franse coureurs. “Ferrari kan lachen. Na een goede strategie – enigszins ongebruikelijk – pakten ze de vierde en vijfde plek. Esteban Ocon verloor aan het einde bijna zijn achtervleugel, maar verzette zich heldhaftig tegen Lando Norris. Pierre Gasly pakte de twaalfde plaats op minder dan een seconde van de puntenzone.”

The Guardian

Het altijd creatieve The Guardian weet weer in bloemrijke superlatieven over de prestaties van Verstappen te praten. “Je krijgt bijna een deja vu van zijn winnende prestaties dit jaar”, klinkt het bij de Britse krant. “De vraag of de Nederlander nog uitgedaagd kan worden is te ruste gelegd, al zullen hij en Red Bull nog grotere records vestigen dit jaar. Het valt niet te negeren dat hij met absurd gemak weet te winnen. Mad Max, de onstuimige, overenthousiaste jongeling die acht jaar geleden de Formule 1 binnenstormde, is al lang verdwenen. Nu is hij een toegewijde student die elke week opnieuw kalm en gefocust tienen binnenhaalt.”

De prestaties van Mercedes en Aston Martin vallen volgens de Britten dan ook in het niet bij de Nederlander. “Ze reden goed, maar ze blijven een bijrol spelen dit seizoen. Zij voerden hun eigen strijd, terwijl Verstappen een klasse apart blijft.”

Montreal Gazette

Ook in gastland Canada gaat de aandacht vrijwel alleen maar uit naar de vierde winst op rij van Verstappen. De kop laat er dan ook geen twijfel over bestaan: “Max Verstappen bewijst dat de Formule 1 geen eerlijk speelveld is”. Lance Stroll, die als enige de Grand Prix zijn thuisrace mag noemen, krijgt slechts een korte vermelding. “Stroll startte als zestiende en eindigde als negende. Het is een evenaring van zijn beste resultaat in de Formule 1.”

“In de Formule 1 heeft Red Bull zeker vleugels”, begint analist Stu Cowan zijn artikel. “Het team vliegt weg in het kampioenschap met 321 punten – evenveel als Mercedes en Aston Martin samen. De complete dominantie van Red Bull dit seizoen brengt de vraag op of het de man of de machine is. Verstappen is een geweldige coureur, maar hij rijdt ook in de beste auto, met afstand.”