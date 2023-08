FORMULE 1 Magazine verzamelt na elke Grand Prix de beste headlines en artikelen uit de buitenlandse media. Met dit keer onder meer een lachende Alpine, een zondvloed en een koninklijk podium tijdens de Grand Prix van Nederland.

Kranten over de hele wereld schrijven vandaag hetzelfde: Max Verstappen is onverslaanbaar. Van China tot Turkije, van Singapore tot Canada, overal staan de kranten bol van de lof voor de Nederlander die voor zijn thuispubliek zijn negende zege op rij wist te boeken. Daarmee evenaart Verstappen het record dat door Sebastian Vettel werd gezet in 2013, ook met Red Bull. Het Duitse Bild stelt de terechte vraag: ‘Kan Verstappen überhaupt wel verliezen?’

The Guardian

De Britse Guardian heeft daar wel een antwoord op: “In 2023 is er maar één garantie in de Formule 1. Wat voor weer het ook is, Max Verstappen pakt uiteindelijk de winst. Moeder natuur deed hard haar best om voor wat drama te zorgen in de Grand Prix van Nederland. In de duinen van Zandvoort raasde de wind, stortte de regen neer in twee woeste en onverwachte buien en verdween zij ook weer even abrupt. Maar het Nederlandse publiek werd voor haar enthousiasme beloond toen de publieksfavoriet een recordoverwinning boekte.”

Dat Verstappen dit jaar de titel gaat winnen is al lang geen vraag meer. Het is nu slechts een kwestie van wanneer het wiskundig gezien onmogelijk is om de Nederlander in te halen. “Volgens sommigen zou daarmee tenminste een genadig einde aan een bijzonder eenzijdige titelstrijd komen. Maar laten we wel eerlijk zijn: in een seizoen met veel races die al op voorhand waren gewonnen, was de race in Zandvoort een veel interessanter evenement. Het middenveld vocht met elkaar in spannende duels. De regen keerde weer terug met vernietigend effect, met een rode vlag als gevolg. Zandvoort had in één dag vier seizoenen meegemaakt, en natuurlijk had Verstappen aan het einde gewonnen.”

L’Equipe

Reden voor feest in Frankrijk: Pierre Gasly veroverde in Nederland het tweede podium voor Alpine dit jaar. “Pierre Gasly, La Vie en Rose” (vrij vertaald: het rooskleurige leven), kopt L’Equipe, verwijzend naar het succesvolle nummer van Edith Piaf. “Na een wekenlange storm lachte Alpine deze zondag weer dankzij de derde plaats van Gasly. En dan te bedenken dat een snelheidsovertreding van 0.1 kilometer per uur alles had kunnen verpesten! De tijdsstraf van 5 seconden had de Normandiër van zijn vierde podium in F1 kunnen beroven.”

“Dankzij een goed racetempo hield de Fransman zijn concurrenten op afstand. Het was uiteindelijk een andere tijdstraf, dit keer voor Sergio Pérez, die het tij keerde voor Gasly. Zijn beloning was een koninklijk podium. Niet zozeer door de aanwezigheid van de lokale soeverein Willem-Alexander, maar door de aanwezigheid van Max Verstappen, die een nieuw record pakt.”

AS

Ook Spanje had wat te vieren, want Fernando Alonso vond in Zandvoort het podium weer terug. De Aston Martin-coureur begon vanaf de vijfde plek en wist zich in de chaos van de openingsfase naar voren te knokken. “De uitvoering was om in te lijsten”, schrijft AS. “Het hele peloton nam de bocht aan de buitenkant, maar Alonso koos voor de onmogelijke lijn aan de binnenkant. In de daaropvolgende vijftig meter haalde hij Albon en Russell in. In minder dan een halve ronde had hij het zwaarste werk al achter de rug om zijn zevende podium van het jaar veilig te stellen.”

Na ‘een tweede zondvloed’ – zoals de Spaanse krant de Nederlandse regen noemt – en een rode vlag ging de race met nog zes rondes te gaan weer van start. Alonso kon Pérez achter zich houden, maar Verstappen bleek toch weer te snel. “Verstappen reed richting de geblokte vlag en een nieuwe nationale feestdag. Sainz ontsnapte op de vijfde plek ternauwernood aan Lewis Hamilton. Zijn tien punten voelen erg goed. De achttien punten van Alonso smaken veel beter. Fernando heeft opnieuw een prestatie geleverd voor de geschiedenisboeken. Hij was slechts 3.7 seconden verwijderd van de winst. Zijn podium voelt als een overwinning.”

La Gazzetta dello Sport

Die vreugde kennen ze in Italië niet. La Gazzetta dello Sport heeft het over een lijdensweg van Ferrari. “Red Bull weet elk soort fout te minimaliseren. Verstappen raakte nooit van streek en kreeg een verdiende overwinning. Ferrari eindigde op de vijfde plaats met Carlos Sainz, ondanks de problemen van een auto die dit weekend niet de beste bondgenoot was van de Steigerende Paarden-coureurs. Charles Leclerc viel uit na een contact met Piastri bij de start, waarbij Charles zijn vleugel verloor en nooit meer zijn ritme terugvond. De Roden kijken nu uit naar Monza. Het doel: hun gebruikelijke wonder verrichten op hun thuiscircuit.”