De Grand Prix van Abu Dhabi betekende de afsluiter van het Formule 1-seizoen 2022. In de schemering van de woestijn stond dit keer geen kampioenschap op het spel, maar stond de race in het teken van het afscheid van Sebastian Vettel. Dit schreef het buitenland over de seizoensafsluiter.

‘Na 299 races is Vettel nog net zo ambitieus’

De viervoudig wereldkampioen kreeg voor de race startte een erehaag van alle negentien coureurs. De race stond in het teken van zijn afscheid en dat voelde je aan alles. De hele wereld wachtte op de donuts van de Duitser, Hamilton en Alonso, maar die kwamen er niet want de twee concullega’s van Vettel vallen allebei uit. Het Duitse BILD gaat uitgebreid door op het afscheid van de legende.

Toch tekent het Vettel als hij in zijn 299e en laatste race nog gefrustreerd is over de slechte strategie van Aston Martin: ‘We waren daar gewoon een sitting duck, zo frustrerend.” Papa Vettel reageert zoals een echte vader zou moeten reageren: “Het is in orde, het is voorbij nu”, zegt Norbert Vettel tegen zijn pensionerende zoon.

Foto: Motorsport images

‘En dat is Alonso-DNF nummer zes’

Fernando Alonso beleefde in Abu Dhabi een tekenende race voor zijn seizoen. De Spanjaard had veel meer punten kunnen hebben, maar vooral door betrouwbaarheidsproblemen bij zijn Alpine haalde de tweevoudig kampioen de eindstreep vaak niet. “Het is tekenend voor het seizoen dat we doormaken”, zegt Alonso tegenover het Spaanse MARCA.

“Ik kijk er nu al naar uit om morgen bij Aston Martin mijn stoel te passen”, zegt Alonso. Duidelijk is dat het voor Alonso mooi geweest is bij Alpine. Ook met zijn teamgenoot Esteban Ocon liep het niet zoals gewenst: “2023 wordt een jaar met meer geluk, dat kan niet anders”, lacht Alonso.

Foto: Motorsport Images

‘Held, probleem en crash van het jaar’

Het Britse tabloid The Telegraph kiest op ludieke wijze een held, probleem en crash van het jaar. Als held kan ook de Britse pers er niet omheen: Max Verstappen. De Nederlander pakte zijn vijftiende overwinning van het seizoen en heeft daarmee de meeste overwinningen in en Formule 1-seizoen behaald. Alleen Michael Schumacher had procentueel een nóg dominanter seizoen.

Het woord van het jaar tekent vooral het begin van het seizoen. ‘Porpoising’ was in het begin van het jaar vaak het gesprek van de dag. Vooral Mercedes kreeg het probleem lange tijd niet onder controle, maar ook andere teams zaten met de handen in het haar. De FIA kwam met het bevel om de auto op te hogen als de bolide teveel last had van het fenomeen. Gelukkig voor de teams kregen ze het probleem naarmate het seizoen vorderde steeds beter onder controle.

Er zijn dit seizoen een aantal crashes geweest die behoorlijk zwaar waren. Zo crashte Mick Schumacher bijvoorbeeld hard in Saudi-Arabië en Monaco. Maar er is eigenlijk maar één crash die de Britten direct weer voor de geest konden halen. De crash van Guanyu Zhou op Silverstone was er eentje waarbij het hart van menig Formule 1-fan even oversloeg. Gelukkig was de Chinees ongedeerd en kon de volgende race gewoon weer instappen.

Foto: Motorsport Images

‘Leclerc is de beste van de rest, Hamilton zal 2023 met een beetje woede aanvangen’

La Gazetta Dello Sport heeft er als Italiaanse krant een seizoen met twee gezichten op zitten. Ferrari deed weer mee om het grote geld, maar heeft vooral door eigen toedoen haar kansen al snel vergooid. “Leclerc is de beste van de rest geweest, op Verstappen stond geen maat’, schrijven de Italianen. Er wordt in Italië toch nog wel met een beetje trots gekeken naar de tweede plaats van Leclerc in het kampioenschap. “Hij reed de perfecte race in Abu Dhabi en sleepte op eigen kracht die tweede plaats binnen. Ook de strategie klopte, volgend jaar nieuwe kansen”, eindigt een hoopvol La Gazetta Dello Sport.

Foto: Motorsport Images

Weer kon Lewis Hamilton de overwinning niet pakken en dus is het voor eerst in zijn loopbaan een feit: de zevenvoudig wereldkampioen wint in een heel jaar geen enkele race. De Italiaanse tabloid denkt dat Hamilton alleen maar sterker zal terugkomen. Een getergde Lewis Hamilton wil je niet tegen je hebben. Mercedes maakte al bekend dat het de W13 wel in de fabriek zal zetten, maar niet als aandenken. Als wake-up call want dit willen de Duitsers niet weer meemaken. Abu Dhabi is tekenend geweest voor het seizoen van de achtvoudig constructeurskampioen: te weinig snelheid en pech tekende het jaar, maar wat zullen zij gemotiveerd zijn om sterk voor de dag te komen in 2023.