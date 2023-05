FORMULE 1 Magazine verzamelt na elke Grand Prix de beste headlines en artikelen uit de buitenlandse media. Met dit keer onder meer de goede beslissing van Fernando Alonso, de Kentucky Derby en een onvoldoende voor Charles Leclerc tijdens de Miami Grand Prix.

The Independent

De Engelse krant kopt ‘Max Verstappen negeert hoongelach van publiek en stormt naar overwinning in Miami Grand Prix.’ Het dagblad zag dat “Verstappen door het 90.000-koppige publiek in het Hard Rock Stadium uitgejouwd werd, toen hij door rapper LL Cool J werd geïntroduceerd”, maar ook dat het boegeroep totaal van de Nederlander afgleed. “De tweevoudig wereldkampioen zette zijn slechte ontvangst opzij door vanaf de negende plaats op de grid Perez te passeren en zijn derde overwinning uit vijf races te pakken.”

Marca

Uiteraard aandacht voor de derde plaats van Fernando Alonso in Marca. Maar de Spaanse krant heeft ook oog voor de racewinnaar. “Max Verstappen heeft tijdens de Grand Prix van Miami zijn derde overwinning van het seizoen en de 38ste van zijn F1-carrière gepakt na een majestueuze comeback van negen plaatsen. In een geweldige prestatie veegde hij al zijn rivalen op en uiteindelijk ook Checo Perez, die geen kans had om te reageren.”

“Fernando Alonso behaalde zijn vierde podiumplaats van het jaar. Hij is de derde beste coureur van het jaar en na deze race heeft hij 75 punten verzameld in het kampioenschap”, rekent Marca voor. “In vijf races heeft hij slechts zes punten minder dan vorig jaar in 23 races bij Alpine, wat duidelijk maakt dat de teamwissel één van de beste dingen is die hij de afgelopen jaren in de F1 heeft gedaan.”

La Gazzetta dello Sport

Max Verstappen krijgt een 10 van de roze Italiaanse krant. Minder enthousiast is La Gazzetta over Charles Leclerc. De coureur van Ferrari moet het doen met een 5, vooral te wijten aan zijn twee crashes op vrijdag en zaterdag. Maar meer nog dan die persoonlijke fouten is La Gazzetta hard over het gat tussen Ferrari en Red Bull, vooral in racetrim. “De Grand Prix van Miami heeft nog maar eens bevestigd dat de snelheid in de kwalificatie geen navolging krijgt in de race. Integendeel, tijdens de race wordt het gat met Red Bull onevenredig groot.” Volgens de Italianen “likt het steigerende paard zijn wonden” na Miami en is er “veel werk aan de winkel.”

Bild

Bij onze oosterburen zoemt Bild in op de tegenvallende prestaties van Mercedes. Het merk met de ster – jarenlang dominant in de Formule 1 – liep in Miami opnieuw achter de feiten aan. Vooral de kwalificatie was bedroevend aldus de Duitsers. “Mercedes beleefde het dieptepunt van het huidige Formule 1-seizoen in de kwalificatie voor de Grand Prix van Miami. Superster Lewis Hamilton start de race pas vanaf de 13e plaats (!). Een vernedering voor de zevenvoudig wereldkampioen.” Het blad haalt verderop een ontgoochelde teambaas Toto Wolff aan. “Ik geloof niet in wonderen. We begrijpen de auto niet, de situatie is erger dan gevreesd. Een jaar geleden zaten we al in deze situatie, maar nu is het nog erger.”

USA Today

Ook de Amerikaanse krant USA Today heeft de Formule 1 ontdekt. Uiteraard heeft de grootste krant van de Verenigde Staten een (obligaat) raceverslag online staan onder de inspirerende kop ‘Max Verstappen op herhaling als kampioen van de Grand Prix van Miami’. Maar verder is er vooral aandacht voor de glitter en glamour rondom de race. “De entree van de Formule 1 in de Verenigde Staten zal zeker worden geholpen door het leger aan sterren dat zondag aanwezig was in het Hard Rock Stadium, de thuishaven van de Miami Dolphins”, schrijft de verslaggever van dienst. Van rapper LL Cool J tot Amazon-miljardair Jeff Bezos en van de Williams-zusjes tot acteur Vin Diesel: “De lijst van aanwezige beroemdheden evenaarde die van de Kentucky Derby, die een dag eerder plaatsvond in Louisville.” De Kentucky Derby is een paardenrace die wordt gezien als een van de belangrijkste jaarlijkse Amerikaanse glamour events, vergelijkbaar met Royal Ascot en The Derby in Groot-Brittannië.