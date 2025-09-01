Fans in binnen- en buitenland werden tijdens de Nederlandse GP op Zandvoort getrakteerd op een boeiend racespektakel. Max Verstappen vocht dapper tegen de ontketende McLarens, Lando Norris kreeg door mechanische pech een harde klap in de WK-stand en de jonge Isack Hadjar vierde een sensationeel eerste podium in de Formule 1. Ook de buitenlandse pers genoot van deze voorlaatste editie van het Nederlandse racefestijn – een GP die nog lang in het geheugen zal blijven hangen.

“Witte rook betekent normaal gesproken dat er een nieuwe paus is gekozen”, schreef het Duitse BILD na afloop van de Nederlandse GP. “Maar in de Formule 1 duidt het op een opgeblazen motor.” Daarmee verwees het medium naar de ‘bittere nederlaag’ van Lando Norris, die zijn tweede plaats in de slotfase van de race – letterlijk – in rook zag opgaan. “Is de titelstrijd hiermee beslist?”, vroeg de Duitse verslaggever zich af. “Eén ding is zeker: het was witte rook op een donkere dag voor de nummer twee van vorig seizoen.” Toch kan het altijd erger, zo weten ze bij Ferrari. “De Scuderia deed het nog slechter; zowel Lewis Hamilton als Charles Leclerc viel uit in Zandvoort – en wel op exact dezelfde plek.” Hamilton maakte volgens BILD bovendien een ‘pijnlijke beginnersfout’.

Bij het Franse L’Équipe lag de nadruk vanzelfsprekend op het sensationele eerste podium van Isack Hadjar. De jonge Parijzenaar verdedigde zijn vierde plaats met hand en tand en werd – dankzij de uitvalbeurt van Norris – beloond met een plek op het ereschavot. Hadjar kreeg een 9 voor zijn optreden in Zandvoort, een ‘uitzonderlijke prestatie’. “Had Isack Hadjar de race gewonnen, dan had hij zonder twijfel een 10 gekregen”, legde de Franse sportkrant uit. “Maar zelfs ‘slechts’ een podiumplaats is, gezien zijn leeftijd, zijn ervaring in de Formule 1 en zijn auto – een Racing Bulls – al ronduit opmerkelijk.”

Sensationele overwinning tijdens GP Zandvoort

Ook het Italiaanse La Gazzetta dello Sport deelde rapportcijfers uit na de GP van Zandvoort. Lewis Hamilton, die bij Ferrari de Italiaanse eer moet verdedigen, werd daarbij niet gespaard. De zevenvoudig wereldkampioen kreeg een 5 voor zijn optreden. “Hij maakte een enorme fout, iets wat eigenlijk niet bij hem past”, luidde de kritische analyse. Max Verstappen, de ‘lokale held’ die voor zijn thuispubliek reed in Zandvoort, kreeg een 7,5 voor zijn ‘verbluffende inhaalactie’ op Norris. “Waar de McLaren beter is dan alle andere auto’s, is Verstappen beter dan alle andere coureurs”, schreef de roze sportkrant. “Na vier races keerde hij terug op het podium, ook om zijn eigen volk te eren.” Oscar Piastri, die opnieuw een ‘sensationele overwinning’ boekte, kreeg een 8 – net als debutant Hadjar.

LEES OOK: RaceReport GP Zandvoort: Piastri dominant in de duinen, Hadjar stunt

In Spanje lag de focus eveneens op de Nederlandse thuisheld. “Zandvoort brulde enkele seconden lang”, noteerde Marca over de start van de GP. “Net als in het inmiddels legendarische 2021.” Het medium noemde Verstappen een ‘tovenaar’ en een ‘coureur pur sang’, maar moest erkennen dat dit weekend niets of niemand opgewassen was tegen Oscar Piastri. “Hij ging er vol voor en droomde, heel even, van het onmogelijke – de onverslaanbare McLarens achter zich laten. Hij kwam dichtbij. Maar één slippertje en de meedogenloze agressie van Oscar Piastri kostten hem de overwinning. Het waren maar een paar seconden, maar het had hét moment kunnen zijn waarop de GP van Zandvoort een andere wending kreeg. De kampioen ging strijdend ten onder.”

Lees hier alles over de Dutch GP in Zandvoort

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.