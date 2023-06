Jenson Button, de wereldkampioen Formule 1 van 2009, deelde onlangs zijn visie over hoe Max Verstappen de beste coureur ter wereld kan worden. De Brit is namelijk van mening dat F1-coureurs zichzelf ook moeten bewijzen in diverse racedisciplines buiten de Formule 1.

Button wijst op de voorbeelden van coureurs zoals Fernando Alonso, Jacques Villeneuve en Mario Andretti, die met succes de F1-wereld hebben overstegen en opmerkelijke prestaties hebben geleverd in alternatieve raceseries of -disciplines. “Er is een grote kans dat Max de geschiedenis ingaat als de beste, maar ik hou van het idee dat je niet de beste coureur ter wereld kunt zijn als je niet buiten de F1 bent gestapt”, vertelde hij aan The Times.

Button benadrukt de prestaties van Alonso en prijst het vermogen van zijn voormalige McLaren-teamgenoot. “Fernando heeft fenomenaal werk geleverd”, voegde de 43-jarige eraan toe. “Hij verliet de F1 en kwam en racete in Le Mans en Daytona, won beide en won toen opnieuw Le Mans. Ik denk niet dat zijn prestaties op zijn veertigste minder zijn geworden.”