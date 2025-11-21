Jenson Button waarschuwt Red Bull dat het probleem met het vinden van een geschikte tweede coureur naast Max Verstappen steeds duidelijker wordt en mogelijk gevolgen kan hebben voor het team. De Brit stelt dat de renstal nooit meer een constructeurskampioenschap zal winnen als ze geen teamgenoot vinden die competitief kan zijn naast Verstappen.

Button ziet een groot probleem bij Red Bull wat betreft de prestaties van hun tweede coureur. De voormalig wereldkampioen wijst erop dat de kloof met Max Verstappen veel groter is dan vaak wordt gedacht. “De meeste coureurs die tot nu toe de tweede stoel bij Red Bull hebben bezet, liggen qua prestaties ver achter”, aldus Button bij Sky Sports. “Een verschil van drie tienden is in Formule 1-termen al veel, maar je kunt dat nog begrijpen omdat Max zo sterk is en bijna in een eigen klasse rijdt. Maar het verschil is veel groter dan dat. Soms is het twee- of zelfs driemaal zo groot.”

Volgens Button heeft Red Bull een structureel probleem als ze de komende jaren het constructeurskampioenschap willen blijven winnen. “Dat is precies het probleem dat ze hebben”, legt de Brit uit. “Ze zullen nooit opnieuw een constructeurskampioenschap winnen als hun tweede coureur zo ver achter Max zit. Ze moeten dus blijven zoeken naar de juiste tweede coureur.”

