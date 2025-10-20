Jenson Button grijpt terug op zijn eigen titeljaar in 2009 om Oscar Piastri te waarschuwen voor de mentale druk die komt kijken bij een kampioenschapsstrijd. De WK-leider eindigde in Austin slechts als vijfde, ver achter zijn rivalen Max Verstappen en Lando Norris.

“Het is een lastige situatie waarin hij zich bevindt,” zegt Button bij Sky Sports. “De auto presteert niet zoals hij had gehoopt, en zeker niet zoals aan het begin van het jaar. Toen was de auto zó sterk — ze waren onverslaanbaar. Nu loop je wat achter, en persoonlijk denk je dan steeds meer aan het wereldkampioenschap.” Volgens de Brit schuilt daar ook meteen het gevaar. “Je bent dan alleen bezig om geen punten te verliezen, met het vermijden van fouten — en juist dan sluipen die fouten erin.”

Rust en kalmte

Button spreekt uit ervaring: in 2009 kende hij een ijzersterke seizoensstart bij Brawn GP, maar kreeg het richting het einde van het jaar steeds moeilijker. Hij won zes van de eerste zeven races, maar slaagde er daarna niet meer in een zege te pakken. “Ik zal eerlijk zeggen dat ik te veel fouten maakte toen ik aan het einde van het seizoen voor mijn wereldkampioenschap vocht; ik zette mezelf te veel onder druk en ging daar niet goed mee om.” De Brit versloeg uiteindelijk zijn teamgenoot Rubens Barrichello en stelde de titel veilig — mede dankzij de comfortabele voorsprong die hij vroeg in het seizoen had opgebouwd.

Volgens Button is juist daarom goede begeleiding in deze fase van cruciaal belang. “Hopelijk heeft Oscar geleerd van de fouten van anderen en van zichzelf. Hij wordt begeleid door Mark Webber, die zelf ook lastige periodes heeft meegemaakt en hem nu helpt om positief te blijven in deze situatie.”

