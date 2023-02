Toen Lando Norris een contract voor langere termijn tekende bij McLaren, was Jenson Button daar enigszins verbaasd over. De jonge Brit verbond zich tot eind 2025 aan de beroemde renstal, maar wacht nog steeds op zijn eerste overwinning. Nu hij aan zijn vijfde seizoen gaat beginnen bij het team uit Woking, is het maar de vraag of hier verandering in gaat komen.

“Ik was verbaasd toen hij een contract voor de lange termijn had getekend,” zei Button tegenover Sky Sports. “In deze sport weet je niet wie er vooraan rijdt en je moet nu eenmaal in de winnende auto zitten. Je talent alleen is niet genoeg om een auto naar voren te brengen. Weet je, je kunt ze helpen met de ontwikkeling, maar je moet in een competitieve auto zitten die races kan winnen en dat kan McLaren hem niet bieden.”

“Ze doen het prima, maar op dit punt in zijn carrière moet hij in een winnende auto zitten. Laten we zien wat er in de komende jaren gebeurt. Ik hoop echt dat teams zoals McLaren, Alpine en Aston Martin dichter bij de top drie zullen komen en ze zelfs kunnen uitdagen,” aldus de voormalig wereldkampioen.

