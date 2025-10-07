Jenson Button is ervan overtuigd dat de reglementswijzigingen voor het Formule 1-seizoen 2026 een keerpunt zullen betekenen voor Lewis Hamilton. Volgens de voormalig wereldkampioen zal het nieuwe technische tijdperk bepalen of Hamilton weer terugkeert op zijn oude niveau of dat hij overweegt een punt achter zijn carrière te zetten.

“We hebben dit jaar al briljante momenten van Hamilton gezien”, zei Button tegen Sky Sports F1 tijdens het raceweekend in Singapore. “Ik denk dan bijvoorbeeld aan de sprint in Shanghai, dat was erg indrukwekkend. Maar de consistentie over het hele seizoen ontbreekt nog. Hij heeft dit jaar nog geen volledig vertrouwen in de auto kunnen opbouwen.” De Brit wijst er ook op dat Hamilton momenteel niet dezelfde stabiele omgeving heeft als tijdens zijn jaren bij Mercedes, waar hij als wereldkampioen reed. “Hij beschikt niet langer over het team van mensen dat hij vroeger om zich heen had. Het vergt tijd om dat opnieuw op te bouwen.”

Met het oog op de grote reglementsveranderingen die in 2026 ingaan, verwacht Button een beslissend moment voor de zevenvoudig wereldkampioen. “Dat is het moment waarop we Lewis weer op zijn allerbest kunnen zien – of misschien een Lewis die besluit om ermee te stoppen”, aldus de voormalig wereldkampioen. Komend seizoen wordt volgens Button dus cruciaal voor Hamilton, terwijl hij balanceert tussen het behouden van zijn topvorm en nadenken over zijn toekomst in de koningsklasse van de autosport.

