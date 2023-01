Journalist en presentator Will Buxton stond ooit, in 2014, als gastcoureur op de grid toen Max Verstappen zijn eerste autosportstappen zette in Ferrari’s Florida Winter Series. Dat de Nederlander daarna de Formule 1-top heeft bestormd, is dan ook nooit een verrassing geweest voor Buxton.

Als gelegenheidscoureur in Ferrari’s speciaal voor jonge talenten opgezette winterkampioenschap, kon Buxton namelijk met eigen ogen zien dat Verstappen al op jonge leeftijd iets speciaals had. Net zoals hij dat wel kon aflezen aan hoe de andere coureurs, profs, naar de zestienjarige Verstappen keken.

Buxton was erbij toen Verstappen in Florida zijn eerste autosportzege boekte, dus dat het sinds 2014 hard is gegaan met de Nederlandse coureur, is nooit een verrassing voor hem geweest. “Er bestond nooit enige twijfel dat Max de carrière zou krijgen die hij nu heeft”, vertelt hij FORMULE 1 Magazine.

Game changer

Sterker nog, vervolgt Buxton: “Het was vanaf het begin duidelijk dat Max een game changer zou zijn. Hij heeft de hele Formule 1 veranderd, net als de manier waarop we naar de Formule 1 kijken.” Volgens Buxton is Verstappen altijd een smaakmaker geweest. Zowel toen in Florida, als nu in de Formule 1.

Een voorbeeld van toen: “Max ging niet alleen eerder op het gas en nam meer snelheid mee de bochten in, waarvan de rest niet wist hoe hij het deed, maar reed ook nog echt als een karter. Hij slipstreamde mensen bijvoorbeeld door echt vól op de achtervleugel te zitten.”

“Je kon”, vervolgt Buxton, “zelfs al zien wat later in de Formule 1 ‘de Verstappen-verdediging’ werd genoemd. Waarbij hij niet op de racelijn reed, maar in het midden zodat hij voor een bocht minder afstand hoefde af te leggen om snel de binnen- of buitenkant af te dekken.”

Sommige coureurs vonden dat gevaarlijk, Buxton niet. “Als hij nou over de baan liep te slingeren, oké. Maar hij kon de deur gewoon telkens snel dichtgooien. Voor Max, die net uit de karts kwam, was dat heel normaal, maar de Formule 3-jongens in de Florida Winter Series waren dat niet gewend.” In de Formule 1 schudde Verstappen de boel daarna ook vanaf zijn debuutjaar 2015 wakker…

