Cadillac testte onlangs met een volledig zwarte Ferrari SF-23 op het circuit van Imola. De Amerikaanse formatie bereidt zich voor op zijn Formule 1-debuut in 2026 en haalde waardevolle inzichten uit deze eerste meters in een fysieke auto. Volgens teambaas Graeme Lowdon draaide de tests niet om coureur Sergio Pérez, maar om het klaarstomen van de monteurs voor een echt Grand Prix-weekend.

Half november kroop Sergio Pérez, toekomstig Cadillac-coureur en niet gebonden aan andere Formule 1-teams, achter het stuur van een zwarte Ferrari SF-23 op Imola. Twee dagen lang maakte hij kilometers namens de Amerikanen. Graeme Lowdon benadrukte hoe belangrijk de test was voor de nog jonge organisatie, die vanaf 2026 met Ferrari-motoren de Formule 1 instapt. “Het was een zeer nuttige oefening”, verklaarde hij tegenover de media in Las Vegas. “Als team hebben we enorm veel ervaring in huis; we hebben 2500 jaar aan ervaring in leidinggevende posities, maar in totaal hebben we minder dan één jaar samengewerkt.

Monteurs testten met Ferrari

Om dat te compenseren, bootst Cadillac complete raceweekenden na. “Wat de techniek betreft, hebben we oefenraces gedaan, die heel realistisch zijn. We zetten de koptelefoon op en we runnen het hele weekend alsof we op het circuit zijn.” Die simulaties gaan behoorlijk ver, zo lichtte Lowdon toe. “We sturen zelfs elk document naar een fictief FIA-e-mailadres; alles wordt gesimuleerd. We storten onszelf in allerlei scenario’s met allerlei mogelijke problemen. Denk dan bijvoorbeeld aan een probleem bij het leveren van onderdelen tijdens een race.”

LEES OOK: ‘Cadillac trekt architect achter FIA-reglement 2026 aan‘

Zodoende vervulde de TPC-dag in Imola een andere rol dan een traditionele test. “Tijdens die simulaties hebben de monteurs natuurlijk weinig om handen; het werken aan de auto kun je niet simuleren. De focus van de TPC-test was om die leemte op te vullen. We zijn Ferrari dankbaar dat ze ons een Formule 1-auto hebben geleend, omdat we alles zo realistisch mogelijk willen maken. Voor de monteurs, die algemene procedures, startprocedures en een snelle doorlooptijd van Q1 naar Q2 moeten doorlopen, kun je alleen maar oefenen met een echte Formule 1-auto.”

Lees hier alles over de GP Las Vegas

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.