Het Amerikaanse team Cadillac is druk bezig met de laatste voorbereidingen voorafgaand aan hun Formule 1-debuut in 2026. Zo werd coureur Sergio Pérez al in een zwarte Ferrari op Imola gespot om zich zo voor te bereiden op zijn rentree in de koningsklasse. Daarnaast is de Amerikaanse renstal nog altijd druk in de weer met het aantrekken van belangrijk personeel. Naar verluidt zou Cadillac dat ook gelukt zijn met het contracteren van Jason Somerville, de architect achter het FIA-reglement voor 2026.

Volgens het Italiaanse Autoracer.it is Cadillac bezig om Jason Somerville binnen te halen. Somerville is momenteel het hoofd aerodynamica bij de FIA. Hij was in die rol nauw betrokken bij de ontwikkeling van het F1-reglement voor 2026. Mocht de FIA-topman inderdaad naar Cadillac willen vertrekken, dan moet hij wel verplicht zes maanden met ‘gardening leave’. In mei 2026 mag Somerville dan bij Cadillac aan de slag.

Meerdere grote namen bij Cadillac

Somerville is niet de eerste grote naam binnen de Formule 1-wereld die in verband wordt gebracht met elfde team op de grid Cadillac. Zo werken Nick Chester – voormalig technisch directeur van Renault – John McQuilliam – voormalig ontwerper voor onder meer Williams – en Jon Tomlinson – eerder ook in dienst bij Williams en Renault – al voor het Amerikaanse team. Oud-F1-kopstuk Pat Symonds is als consultant betrokken bij Cadillac.

