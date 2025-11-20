Yuki Tsunoda beleeft een lastig debuutseizoen bij Red Bull. De Japanner staat met zijn 28 verzamelde WK-punten flink achter op teamgenoot Max Verstappen, bij wie de teller al op 341 punten staat. Red Bull heeft nog geen beslissing genomen over de coureursbezetting voor 2026, waardoor Tsunoda nog drie Grands Prix én een sprintrace heeft om te laten zien dat hij het tweede stoeltje alsnog verdient.

Red Bull is het enige team dat nog een beslissing moet nemen over zijn coureurs voor volgend jaar. Steeds meer signalen wijzen erop dat de renstal rookie Isack Hadjar wil promoveren tot teamgenoot van Max Verstappen. Formule 2-coureur Arvid Lindblad zou dan doorschuiven naar Racing Bulls. In dat scenario lijkt er slechts één stoel over te blijven voor Yuki Tsunoda of Liam Lawson. In de paddock van Las Vegas erkent Tsunoda dat hij de druk voelt — al is de situatie hem inmiddels maar al te bekend. “Als ik zeg dat ik niet zenuwachtig ben, zou dat een leugen zijn”, zegt de Japanner. “Het lijkt op vorig jaar, of zelfs twee jaar geleden. Ik ben eraan gewend; dit is simpelweg onderdeel van de Formule 1.”

Volgens Tsunoda helpt zijn ervaring met contracten in de Formule 1 om met de onzekerheid om te gaan. “Het fijne is dat ik dit al vaak heb meegemaakt. Ik weet wat ik in de komende races moet doen. Uiteindelijk kan ik die beslissingen toch niet beïnvloeden. Wat ik wél kan doen, is het beste van mezelf geven. Daar geniet ik van, daarvoor ben ik hier — en dat is wat ik ga doen.”

Doel helder voor ogen

Buiten de cockpit spelen de zenuwen soms op, geeft Tsunoda toe. Zodra hij echter in de RB21 instapt, valt alles weg. “Ja, natuurlijk ben ik zenuwachtig, vooral buiten het racen om. Maar een van mijn sterke punten is dat ik, zodra mijn helm opgaat, ik alles vergeet en gewoon kan genieten van de Vegas-sfeer. Er is nog steeds hoop. Ik ga doen wat ik kan — of het nu gaat om Max helpen of om het constructeurskampioenschap. Zo dicht mogelijk bij Max in de kwalificatie zitten, is waarschijnlijk het belangrijkste. Dat is waar ik me op focus en wat ik moet doen.”

