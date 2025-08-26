De afgelopen dagen was het wachten op een officiële bevestiging, maar inmiddels heeft Cadillac zelf bekendgemaakt dat Valtteri Bottas en Sergio Pérez in 2026 voor het team zullen uitkomen. De Amerikaanse renstal maakt volgend jaar zijn Formule 1-debuut en rekent daarbij op de ervaring van deze bewezen racewinnaars. Beide routiniers zaten dit jaar zonder stoeltje, maar kunnen hun kennis nu inzetten om Cadillac te ondersteunen tijdens de vuurdoop in de koningsklasse.

“Alle ogen zijn gericht op 2026”, schreef Cadillac op de officiële kanalen. “Met Valtteri Bottas en Sergio Pérez is onze line-up compleet.” In een spectaculaire video met Hollywood-acteur Keanu Reeves – die tevens een serie maakt over de opkomst van het Formule 1-team van Cadillac – worden beide coureurs onthuld. Terwijl Bottas en Pérez, gehuld in zwarte racepakken, hun helmen afdoen, verwelkomt Reeves hen bij het team. “We verwachtten jullie al”, grijnst de acteur, in een verwijzing naar zijn bekende Matrix-filmreeks.

Ervaringsdeskundigen

De afgelopen weken werd steeds duidelijker dat Cadillac voor deze line-up zou kiezen. Het team, dat aanvankelijk een rookie en een Formule 1-veteraan wilde contracteren, bewoog steeds meer richting bewezen coureurs. Bovendien was het niet langer een vereiste om een Amerikaanse rijder vast te leggen, iets wat enkele maanden geleden nog hoog in het vaandel stond. Met Bottas en Pérez lijkt Cadillac een veilige keuze te maken. Andere mogelijke kandidaten waren onder andere Mick Schumacher, maar de jonge Duitser wordt niet als even waardevol beschouwd als het duo dat dinsdag werd onthuld.

Zo brengt Sergio Pérez brengt niet alleen een schat aan ervaring mee, maar ook lucratieve sponsordeals. Bovendien stond hij jarenlang bekend als sterke middenveldcoureur, voordat hij in 2021 bij topteam Red Bull tekende. Daar won hij meerdere Grands Prix, al vormde hij nooit echt een bedreiging voor Max Verstappen. Vooral in zijn laatste jaar in Milton Keynes kampte hij met een stevige vormcrisis. Ook Valtteri Bottas kende een moeizaam slot bij Sauber, maar heeft wel tien overwinningen op zijn palmares staan. Daarnaast fungeerde hij dit jaar als reservecoureur bij Mercedes, waardoor hij ongetwijfeld waardevolle kennis heeft opgedaan.

Bekijk de hele video met Keanu Reeves hieronder:

