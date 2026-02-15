Cadillac heeft tijdens de wintertests in Bahrein meteen laten zien dat het geen bijrol wil spelen in zijn debuutseizoen. Teambaas Graeme Lowdon gaf toe dat het jonge team zich tijdens de testdagen onder druk voelde staan, maar benadrukte dat juist de ervaring van coureurs Valtteri Bottas en Sergio Pérez van onschatbare waarde is gebleken. Het rijdersduo is samen goed voor 527 Grands Prix en zestien overwinningen.

In drie testdagen werkten Bottas en Pérez gezamenlijk 315 ronden af. Mede dankzij de Ferrari-aandrijflijn, die opvallend betrouwbaar bleek tijdens de testweken in Barcelona en Bahrein, verliepen de eerste meters grotendeels probleemloos. Vooralsnog lijkt Cadillac – dat zonder eerdere F1-ervaring voor een stevige vuurdoop staat – zich in het middenveld te kunnen nestelen. Volgens Lowdon is dat in grote mate te danken aan de ervaring binnen de line-up.

Ervaringsdeskundigen

“Het mooie is dat we meteen accurate feedback krijgen”, aldus Lowdon tegenover de pers in Sakhir. “Deze mannen hebben enorm veel ervaring met verschillende teams, ingenieurs, auto’s, motoren én chassis. Ik weet dat de auto van 2026 anders is, maar als een coureur ons goede feedback geeft – met name over de wegligging – verspillen we geen tijd.” In aanloop naar het debuutseizoen kreeg Cadillac nog de nodige kritiek te verduren. Door twee stoeltjes aan ervaren coureurs te gunnen, zou het team de instroom van nieuw talent beperken.

Juist in een tijdperk waarin testmogelijkheden beperkt zijn, is ervaring volgens Lowdon echter cruciaal. “We krijgen meteen nauwkeurige, doordachte en waardevolle terugkoppeling, en dat is precies waar we naar op zoek waren”, lichtte hij toe. “Bovendien zijn ze ook nog eens snel. Natuurlijk heeft Cadillac een paar dingen moeten aanpassen in de planning, en met de FIA-tests krijg je beperkt de tijd om alles te doen. Zo hebben we nog geen prestatietests uitgevoerd. Maar wat betreft de coureurs krijgen we precies wat we verwachtten: nauwkeurige feedback en veel snelheid. Daar zijn we dan ook heel blij mee.”

