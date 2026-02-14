Sergio Pérez deelt de mening van zijn oud-teamgenoot Max Verstappen over de nieuwe Formule 1-bolides. De Mexicaan vermoedt dat de races in 2026 ‘inderdaad kunnen gaan uitpakken zoals Formule E-racen’, vanwege de grotere rol van energiebeheer tijdens het aankomende seizoen. Pérez waarschuwt zelfs dat de eerste races wel eens chaotisch kunnen verlopen, een mening die McLaren-teambaas Andrea Stella met de Mexicaan deelt.

Sergio Pérez maakt na een jaar afwezigheid in de Formule 1 in Melbourne weer zijn rentree. De terugkeer van de Mexicaan valt samen met de rigoureuze reglementswijzigingen die dit seizoen van kracht gaan in de koningsklasse. De oud-Red Bull-coureur zei eerder dat zijn ‘gedwongen sabbatical’ als voordeel had dat hij al vroeg het nieuwe reglement kon gaan leren, maar komt na de eerste testweek in Bahrein tot dezelfde conclusie als oud-teamgenoot Max Verstappen.

“De Formule 1-auto’s voelen zeker heel anders dan wat ik gewend was”, vertelt de Mexciaan aan de media in Bahrein. “Het is denk ik de grootste verandering in mijn carrière betreffende de reglementen. Het is erg moeilijk om te begrijpen wat er allemaal gebeurt met de energie, en met het beheer. De krachtbron speelt een veel grotere rol dan in het verleden, wat niet ideaal is. Ik wil zien hoe het racen verloopt, want voor mij is het racen natuurlijk het leukste. Op dit moment weet ik gewoon niet hoe dat gaat zijn. Het lijkt erop dat inhalen misschien wat lastiger wordt, met het beheren van je energie en dergelijke. Het kan dus inderdaad gaan uitpakken zoals Formule E-racen.”

Dat is echter niet het enige punt waar Pérez zich zorgen overmaakt. De Mexicaan denkt namelijk dat de eerste paar races van het seizoen behoorlijk chaotisch kunnen gaan verlopen. “Ik denk dat vooral tijdens de eerste races iedereen zijn krachtbronnen moet leren kennen, hoe je ze moet beheren, wanneer je de inhaalknop kunt gebruiken, hoeveel energie je verbruikt terwijl je hem gebruikt, enzovoort. Het is heel erg lastig.”

Angst voor chaos

De Cadillac-coureur is niet de enige met deze angst. Ook McLaren-teambaas Andrea Stella is bang voor chaos op de grid dankzij de nieuwe krachtbronnen. De Italiaan hoopt dat de FIA nog ingrijpt op het gebied van de racestarts, ‘lift and coast’ wanneer coureurs achter elkaar aanrijden, en inhalen. Tijdens de oefenstart op de vrijdag in Bahrein kreeg de Formule 1 al een voorproefje van de potentiële chaos die de koningsklasse in Melbourne te wachten staat. Een aantal coureurs, onder wie Oscar Piastri, konden toen namelijk niet op het moment dat de lichten uitgingen wegkomen en Franco Colapinto raakte zelfs van de baan.

“We hebben het niet over hoe snel je bent in de kwalificatie of wat je racetempo is”, legde Stella uit. “We hebben het over veiligheid op de grid. Er zijn bepaalde onderwerpen die gewoonweg belangrijker zijn dan het competitieve belang. En voor mij is veiligheid op de grid, die met een eenvoudige aanpassing kan worden bereikt, gewoon een no-brainer. Het is gewoon een groter belang.”

