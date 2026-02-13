De eerste testweek in Bahrein zit erop! Het team van Mercedes schitterde lange tijd vooral door afwezigheid in de laatste sessie op vrijdag. Zodra Andrea Kimi Antonelli alsnog de baan opreed, scherpte hij wel meteen de snelste tijd van de week – toen nog in handen van teamgenoot George Russell – aan. Lewis Hamilton veroorzaakte in de laatste tien minuten nog een rode vlag, terwijl Isack Hadjar bijna de Mercedes-garage inreed.

De middagsessie op de vrijdag in Bahrein begon rustig, en het duurde even voordat de eerste coureurs zich op het circuit meldden. Isack Hadjar reed uiteindelijk als eerste de baan op; de coureur kon een dag eerder alleen de middagsessie rijden voor zijn nieuwe team Red Bull. In het eerste half uur waren er maar vijf coureurs op de baan: Oscar Piastri, Liam Lawson, Hadjar, Esteban Ocon en Sergio Pérez. Lawson was net als in de ochtendsessie vooral bezig met meters maken: de teller stond al na een half uur op 94 rondes voor de hele vrijdag. De Nieuw-Zeelander was na een uur ook de eerste coureur die de honderd rondes aantikte.

Opvallende afwezige in het eerste uur van de middagsessie was Andrea Kimi Antonelli. Eerder op de dag hadden de Zilverpijlen nog moeite met het demonteren van de neus aan de W17, en de vraag was of Mercedes verlaat aan de sessie begon vanwege wederom problemen met het onderdeel. Na anderhalf uur kwam de jonge Italiaan toch de baan op. Precies halverwege de middagsessie scherpte Kimi Antonelli de snelste tijd van teamgenoot aan. Met een 1:33.900 dook hij bijna twee honderdsten onder de tijd van Russell, voordat hij zijn snelste rondetijd nog verder aanscherpte naar 1:33.669.

Oscar Piastri en Lewis Hamilton richtten zich in de verdere sessie vooral op de long runs. De Australiër reed op de mediumbanden tijdens de racesimulatie consistent de 1:39’ers in. Piastri nam in het laatste uur van de eerste testweek in Bahrein zijn racesimulatie wel heel serieus, en haalde Sergio Pérez in de Cadillac op de baan in. De Australiër maakte het tien minuten ook nog even spannend toen hij zich verremde in bocht 1, maar kon daarna weer een ronde in de 1:39 rijden. De McLaren-coureur reed in totaal 153 rondes, meer dan iedere andere coureur op een dag deze week.

Rode vlag voor Hamilton

Met nog tien minuten op de klok veroorzaakt Lewis Hamilton de eerste rode vlag van de middagsessie. De Ferrari-coureur kwam tot stilstand door een technisch probleem aan zijn SF-26. De Scuderia is niet het enige team die vandaag met problemen kampt, ook Lance Stroll stond lang in de garage. Isack Hadjar zorgde ondertussen voor wat luchtigheid in de paddock. De Frans-Algerijnse coureur reed namelijk per ongeluk naar de garage van Mercedes in plaats van die van Red Bull.

Ondanks zijn late uitvalbeurt, zit Hamilton wel maar een halve seconde af van de snelste tijd. Deze was ook aan het einde van de dag nog altijd in handen van Kimi Antonelli. Franco Colapinto sloot de testdag af met een klein uitstapje door het gras.

Coureur Tijd Aantal rondes Andrea Kimi Antonelli 1:33.669 49 George Russell +0.249 78 Lewis Hamilton +0.540 138 Oscar Piastri +0.880 153 Max Verstappen +1.672 61 Isack Hadjar +1.941 53 Esteban Ocon +2.084 68 Franco Colapinto +2.137 137 Oliver Bearman +2.303 70 Nico Hülkenberg +2.622 49 Alexander Albon +3.124 71 Liam Lawson +3.139 119 Carlos Sainz +3.517 68 Gabriel Bortoleto +3.867 60 Lance Stroll +4.496 69 Valtteri Bottas +5.103 37 Sergio Pérez +5.582 62

Uitslag van de hele vrijdag na de middagsessie

