Lando Norris moet op de vrijdag in Bahrein de MCL40 aan zijn teamgenoot Oscar Piastri afstaan. De Brit is echter wel aanwezig op het Bahrain International Circuit, en kijkt vanaf de pitmuur toe hoe zijn teamgenoot kostbare testkilometers maakt. Norris debuteert meteen als commentator voor de Formule 1, wanneer Piastri weer de pitstraat inrijdt: ‘Goede pitstop’

Op de vrijdag in Bahrein was het weer de beurt aan Oscar Piastri om achter het stuur van de MCL40 plaats te nemen. De Australiër reed in de ochtenduren meteen 73 rondes, en zette een snelste tijd neer van 1:36.390. De McLaren-coureur was hiermee wel bijna 2,5 seconden langzamer dan de snelste tijd van George Russell, al zeggen rondetijden in deze fase van het voorseizoen nog weinig.

Lando Norris – die op de donderdag nog de grootste afstand aflegde door maar liefst 149 keer over de start-finishlijn te rijden – keek een dag later toe vanaf de pitmuur. Daar kon de regerend wereldkampioen het niet laten om de entree van zijn teamgenoot in de pitstraat te becommentariëren.

