Cadillac staat in de Melbourne voor het eerst aan de start als elfde team op de Formule 1-grid. De Amerikaanse renstal staat als gloednieuwe renstal een behoorlijke uitdaging te wachten, maar heeft nog niet meteen als doel om WK-punten binnen te halen. Volgens topman Pat Symonds is voor Cadillac namelijk iets anders veel belangrijker in deze fase van het seizoen: ‘We willen het respect van de andere teams verdienen’.

Het team van Cadillac staat aan de vooravond van haar debuut in de Formule 1. Het opzetten van een compleet nieuw team in de koningsklasse is altijd al een uitdaging, maar de Amerikaanse renstal krijgt daarnaast ook meteen te maken met de gloednieuwe 2026-reglementen. Cadillac heeft daarom niet meteen als doel voor het aankomend seizoen om WK-punten te halen, legt topman Pat Symonds uit.

“Eén ding dat echt belangrijk is, is dat we het respect van de andere teams verdienen”, vertelde technisch adviseur van Cadillac Symonds aan de aanwezige media in Bahrein. “Dat is voor mij bijzonder belangrijk, omdat ik vind dat we dat respect verdienen. En dat geldt niet alleen voor de auto, maar voor onze hele organisatie. Het was dan ook erg fijn dat we in Barcelona veel complimenten kregen van andere teams over de indeling van onze garage, hoe we de auto’s hadden voorbereid en dat soort dingen. Zodra de andere teams al hun spionagefoto’s bekijken, zoals iedereen doet, hoop ik dat ze ook enig respect zullen hebben voor bepaalde elementen van het ontwerp van onze auto.”

‘Lopen op geen enkel gebied achter’

Uiteraard keek Cadillac tijdens de shakedown in Barcelona ook meteen naar de ontwerpen van de concurrentie. De Amerikaanse renstal was blij met wat het daar toen zag. “Ik was een beetje verrast toen ik alle auto’s in Barcelona zag en de diversiteit aan details”, vervolgt Symonds. “Het was meer dan ik had verwacht, wat geweldig is, maar we lijken op geen enkel gebied achter te lopen. We hebben natuurlijk veel concurrentieanalyses gedaan en we voelen ons redelijk comfortabel met waar we nu staan en waar we naartoe ontwikkelen. Er zitten veel mooie onderdelen op de andere auto’s, maar dat had ik ook wel verwacht, eigenlijk.”

