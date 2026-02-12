Toto Wolff bevestigt dat Mercedes inderdaad een rol heeft gespeeld bij de kalenderwijziging van de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) in 2026. Zo wordt de tweede ronde van de NLS-serie nu een week naar voren gehaald, zodat deze niet samenvalt met de GP Japan. Volgens Wolff was het vanuit de Zilverpijlen een ‘no-brainer’ om de kalenderwijziging teweeg te brengen om Max Verstappen op deze manier de kans te geven om deel te nemen.

Max Verstappen maakte vorig jaar niet alleen zijn debuut in de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS), maar won ook meteen zijn eerste GT3-race op het beroemde Duitse circuit. Voor de Nederlander smaakt het zeker naar meer, al kon hij door de veranderde Formule 1-regels voor het 2026-seizoen nog geen concrete toezeggingen doen. Mercedes-Benz-topman Ola Källenius en teambaas Toto Wolff steunen de deelname van de Nederlandse wereldkampioen aan met name de 24 Uur van de Nürburgring.

LEES OOK: F1-tests Bahrein | Valse start voor Red Bull, eerste echte problemen bij Mercedes

Wolff verklapt dat het daarom ook Mercedes was die achter de dataveranderingen zat van de voorbereidende races op de langeafstandsrace van de Nürburgring. “Ik was er niet persoonlijk voor verantwoordelijk”, vertelt Wolff aan de media in Bahrein. “Het was AMG samen met de organisatoren van de NLS. Ik bedoel, het is een duidelijk voordeel voor alle deelnemers en voor de serie.”

Verstappen-gekte

De eerste twee keer toen Verstappen op het circuit van de Nürburging verscheen, gingen steeds gepaard met een heuse ‘Verstappen-gekte’. Niet alleen op het circuit zelf verschenen meer fans dan normaal, ook online keken meer toeschouwers dan ooit naar de NLS-races. “Ik weet de cijfers niet meer die ik heb gehoord, we hebben honderd keer meer kijkers op YouTube als Max meedoet dan tijdens een normale NLS-race”, zegt ook Wolff. “Ken je de cijfers? Het was iets van 10.000 tegen 750.000 of zo.”

Volgens de Mercedes-teambaas was het daarom een ‘no-brainer’ om de kalender voor Verstappen aan te passen. “Ik denk dat dit geweldig is voor de 24 Uur (van de Nürburgring, red.), en voor de fans dat Max meedoet. En natuurlijk is het voor ons heel leuk om te zien dat hij in een Mercedes rijdt”, verwijst Wolff met een knipoog naar de bolide waarmee Verstappen de GT3-race vermoedelijk gaat rijden.

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.