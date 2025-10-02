De laatste puzzelstukjes vallen steeds meer op de juiste plek bij elfde renstal Cadillac. Het Amerikaanse team debuteert in 2026 in de Formule 1, en kondigde eerder al aan oudgedienden Sergio Pérez en Valtteri Bottas achter het stuur te zetten. Cadillac onthult nu ook hun nieuwe drietal aan simulatorcoureurs: voormalig IndyCar-coureur Simon Pagenaud, oud-Haas-reservecoureur Pietro Fittipaldi, en Corvette-fabrieksrijder Charlie Eastwood.

De aanstelling van het drietal als simulatorcoureurs komt nadat eerder al IndyCar-coureur Colton Herta de rol van reservecoureur kreeg toebedeeld. Net als Herta was ook Simon Pagenaud actief in de Amerikaanse raceklasse, totdat een ernstige hersenschudding in 2023 een einde maakte aan zijn IndyCar-carrière. Pagenaud ging vervolgens aan de slag als IndyCar-simulatorcoureur voor General Motors, maar richt zich de afgelopen maanden op de Formule 1-activiteiten van Cadillac.

Fittipaldi

De Braziliaan Pietro Fittipaldi – kleinzoon van F1-wereldkampioen Emerson Fittipaldi – was eerder reservecoureur bij het team van Haas, en reed twee Grands Prix in 2020 na de horrorcrash van Romain Grosjean tijdens de GP Bahrein. “Ik ben enorm trots om eindelijk te kunnen delen dat ik ben toegetreden tot Cadillac F1”, schrijft de 29-jarige op zijn sociale media. “De afgelopen maanden hebben we samengewerkt aan de ontwikkeling van de F1-auto van het team voor 2026 door middel van simulatortests en volledige GP-simulaties. Het is een eer om deel uit te maken van zo’n iconisch merk als Cadillac.” De Noord-Ierse Charlie Eastwood was al eerder in dienst bij General Motors als Corvette-fabrieksrijder in de GT3-klasse.

I’m very proud to finally share that I’ve joined @Cadillac_F1!

Over past few months, we’ve been working together on the development of the team’s 2026 F1 car through sim testing and full GP simulations. It’s a privilege to be part of a brand as iconic as Cadillac! pic.twitter.com/XVbN0eb1LN — Pietro Fittipaldi (@PiFitti) October 1, 2025

Cadillac-teambaas Graeme Lowdon is blij met de keuze voor de drie simulatorcoureurs. “Ons werk in de simulator in Charlotte is van groot belang voor het opbouwen van het team”, legt de teambaas uit. “Het is in veel opzichten cruciaal: het consolideren van onze basisprestaties en aerodynamische instellingen, ons raceklaar maken voor een Grand Prix-weekend, het valideren van systemen en protocollen, maar ook het opzetten van duidelijke en efficiënte communicatielijnen tussen onze bases in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en uiteindelijk op de baan.”

