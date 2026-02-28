Cadillac heeft bevestigd dat het chassis waarmee het in 2026 debuteert in de Formule 1 de naam MAC-26 zal dragen. De afkorting staat voor Mario Andretti Cadillac 26, als eerbetoon aan de Amerikaanse wereldkampioen van 1978, tevens een sleutelfiguur in de ontstaansgeschiedenis van het Cadillac-team. Met die naamgeving wil de gloednieuwe renstal zijn toekomstige ambities nadrukkelijk verbinden aan een rijke Amerikaanse racegeschiedenis.

Andretti was vanaf het begin betrokken bij het Cadillac-project en vervult momenteel een adviserende rol. Volgens CEO Dan Towriss is de keuze om het chassis naar de inmiddels 86-jarige coureur te vernoemen niet louter symbolisch. “De naam MAC-26 voor ons eerste chassis weerspiegelt de geest die Mario meebracht naar de Formule 1 en het geloof dat een Amerikaans team thuishoort op dit podium”, liet hij weten via de officiële kanalen. “Zijn verhaal belichaamt de American Dream en inspireert ons in de manier waarop we dit team elke dag opbouwen.”

Ook teambaas Graeme Lowdon onderstreept de impact van Andretti op het project. “Mario Andretti is een legende in de Formule 1. Een echte racer die weet hoe je wint en grenzen verlegt. Maar bovenal is hij een ongelooflijke vent met een groot hart, die gelooft in ieders vermogen om zijn eigen pad te bewandelen. Aan het begin van mijn eigen reis met het team vroeg hij me hem niet teleur te stellen. Ik hoop dat hij trots zal zijn wanneer de Cadillac eindelijk aan de start verschijnt en zijn naam draagt.”

Andretti vereerd

Andretti voelt zich op zijn beurt gevleid door het eerbetoon. “Racen is de vreugde van mijn leven geweest”, reageerde hij dankbaar. “Het is een enorm compliment dat Cadillac mij deze eer toekent. Ik koester de kans die dit mij biedt om een blijvende band met de Formule 1 te behouden en ben oprecht dankbaar voor iedereen die mijn rol in de autosportgeschiedenis blijft erkennen.” Andretti – die in 1955 als vluchteling naar de Verenigde Staten kwam – veroverde in 1978 de wereldtitel in de Formule 1, na eedere overwinningen in de Indy 500. In totaal schreef hij twaalf Grands Prix en 52 IndyCar-races op zijn naam.

