Toen Cadillac in maart groen licht kreeg om toe te treden tot de Formule 1, benadrukte het team het belang van een Amerikaanse inbreng. Topadviseur Mario Andretti, de enige Amerikaanse wereldkampioen in de geschiedenis van de koningsklasse, verklaarde destijds op zoek te gaan naar minstens één coureur uit de VS. Toch contracteerde Cadillac deze week Valtteri Bottas en Sergio Pérez. Topman Dan Towriss legt uit waarom de Amerikanen het onderspit moesten delven.

Volgens Towriss – baas van TWG Motorsports, het bedrijf achter het Formule 1-team – gaf de ervaring van coureurs als Bottas en Pérez de doorslag. Amerikaanse talenten als Colton Herta en Josef Newgarden werden vaak gelinkt aan een Cadillac-stoeltje, maar een gebrek aan superlicentiepunten én Formule 1-ervaring sloot hen voorlopig uit. In de beginjaren wil het team kunnen bouwen op routiniers; coureurs met een bewezen staat van dienst in de sport.

Toekomst voor Amerikaanse coureurs

Dat betekent echter niet dat er in de toekomst geen plek is voor Amerikaanse rijders. Integendeel, Cadillac wil hen juist ondersteunen bij hun weg naar de Formule 1 – een sport die traditioneel wordt gedomineerd door Europeanen. “Het is belangrijk voor ons om ervoor te zorgen dat er een pad is voor Amerikanen richting de Formule 1”, lichtte Towriss toe.

LEES OOK: Emotionele Sergio Pérez reageert op Cadillac-rentree: ‘Wij zijn terug’

“Maar voor dit eerste seizoen was dit gewoon het juiste duo”, vervolgde hij. “Hun ervaring, leiderschap en technische kennis zijn precies wat we nodig hebben. We zijn vereerd dat ze vertrouwen hebben in ons en in dit project. Natuurlijk zijn er veel jonge coureurs die enorm getalenteerd zijn, dus het was een moeilijke beslissing. Maar het leiderschap dat Bottas en Pérez uitstralen, viel ons direct op.”

Lees hier alles over de Dutch GP in Zandvoort

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.