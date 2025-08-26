Sergio Pérez maakt in 2026 een comeback bij het nieuwe Cadillac-team. Dat maakte de Amerikaanse formatie dinsdag bekend. Checo krijgt gezelschap van mede-Formule 1-routinier Valtteri Bottas, die overkomt vanuit zijn reserverol bij Mercedes. Op sociale media plaatste Pérez een emotionele video, gericht aan de grote schare fans die hem nog altijd steunen: “Wij zijn terug”, aldus de 35-jarige Mexicaan.

“Weet je nog dat ik zei dat we elkaar terug zouden zien?”, schreef Sergio Pérez dinsdag op zijn Instagram-pagina. Bijgevoegd was een emotionele video waarin hij zijn supporters bedankte voor hun trouwe steun. “Dit draait niet alleen om mij”, klinkt de stem van Pérez. “Ik heb met mijn familie geracet. Met mijn vrienden. En in elke bocht hebben jullie mij aangemoedigd.”

Delen dezelfde droom

“Ik racete met de hoop van miljoenen mensen, die dezelfde droom deelden”, vervolgde Pérez. “Ik ben jullie eeuwig dankbaar voor alle steun. Daarom zeg ik vandaag: ‘Ik ben niet de enige die terug is.’ Het gejuich van een heel land is terug. De kracht van een heel continent. Miljoenen harten. Dit is een nieuw hoofdstuk. Wij zijn terug.”

LEES OOK: Cadillac bevestigt: Valtteri Bottas en Sergio Pérez racen in debuutseizoen

Pérez was altijd al populair bij zijn thuisfans in Mexico, maar geniet ook steun uit andere Zuid-Amerikaanse landen. Des te groter was de schok toen zijn contract met Red Bull vorig jaar werd ontbonden. Checo presteerde dermate teleurstellend dat de samenwerking werd afgekocht. Van de 589 WK-punten die het team in 2024 verzamelde, stonden er slechts 152 op naam van de Mexicaan. Het team promoveerde Racing Bulls-alumnus Liam Lawson, wiens zogeheten stint echter van korte duur was; na twee races werd hij alweer opzijgeschoven ten gunste van Yuki Tsunoda.

Bekijk Pérez’ hele reactie hieronder:

