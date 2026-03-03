Cadillac begint dit weekend in Australië aan haar allereerste Formule 1-raceweekend. De renstal was de afgelopen twee jaar druk bezig met de voorbereidingen van dit ‘historische moment’, al tempert teambaas Graeme Lowdon ook meteen de verwachtingen. De Brit stelt namelijk dat de seizoenstart slechts het begin is van Cadillacs ‘reis in de Formule 1’. De Amerikaanse renstal neemt wel meteen de eerste upgrades mee naar de GP Australië.

Een ruime twee jaar nadat General Motors het groene licht kreeg om een elfde team op de Formule 1-grid te zetten, begint Cadillac aan haar avontuur in de koningsklasse. Tijdens de GP Australië in Melbourne rijdt het gloednieuwe Amerikaanse team haar eerste race in de Formule 1, met ervaringsdeskundigen Sergio Pérez en Valtteri Bottas achter het stuur. Teambaas Graeme Lowdon blikt alvast vooruit op dit ‘trotse moment’ voor de renstal.

“Het was een enorme opgave om dit punt te bereiken en ik ben iedereen die hieraan heeft meegewerkt oneindig dankbaar”, vertelt de Britse teambaas in de eerste Cadillac-voorbeschouwing. “Maar de Grand Prix van Australië is slechts het begin van de reis en onze focus ligt op het opbouwen van succes op de lange termijn. Ik ben tevreden met onze vooruitgang in Barcelona en Bahrein, en dit weekend brengen we al de eerste upgrades aan onze auto aan”, onthult Lowdon ook meteen. De renstal is zo het eerste team dat upgrades meeneemt in 2026. “We hebben gedurfde ambities, maar we zijn realistisch, toegewijd en respectvol ten opzichte van de uitdaging die voor ons ligt.”

‘Hoogtepunt van mijn carrière’

Sergio Pérez – die dit jaar in de Formule 1 terugkeert als coureur voor Cadillac – vindt het een eer om tijdens het raceweekend in Melbourne in de Cadillac MAC-26 plaats te nemen. “Deel uitmaken van dit geweldige, gloednieuwe team is tot nu toe een hoogtepunt in mijn carrière”, stelt de Mexicaan zelfs. “De sfeer in het team is positief en we boeken samen vooruitgang. We mogen trots zijn op wat we tot nu toe hebben bereikt. Ik kan niet wachten om de baan op te gaan.”

Naast Pérez zal ook Valtteri Bottas weer op de grid plaatsnemen. De Fin wordt door Australische Formule 1-fans al vaak bestempeld als ereburger van hun land, en de Grand Prix in Melbourne is daarom ook een geliefd raceweekend van de oud-Mercedes-coureur. “De Grand Prix van Australië voelt dit jaar anders dan anders. Ik kom altijd graag naar Melbourne, maar deze keer, nu ik hier ben om geschiedenis te schrijven met Cadillac, is het nog specialer”, vertelt Bottas. “De lokale steun van de Australiërs zal dit weekend nog onvergetelijker maken. Ik ben zo trots op het harde werk van het team tijdens de voorbereiding op het seizoen en de vele maanden die aan dit weekend vooraf zijn gegaan. Dit is nog maar het begin van onze gezamenlijke reis, maar we boeken al vooruitgang. Ik kan niet wachten om te gaan racen.”

