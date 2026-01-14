Cadillac heeft alvast de speciale livery voor tijdens de testdagen op Circuit Barcelona-Catalunya bekendgemaakt. Het Amerikaanse team neemt een speciaal gecamoufleerde testlivery mee naar het Spaanse circuit, waarin de namen van alle oprichters zijn verwerkt. Cadillac staat aan de start van haar eerste seizoen in de Formule 1 als elfde team, en hoopt met de livery – net als de andere Formule 1-teams – voorlopig nog ‘de ontwerpgeheimen onder de pet te houden’.

Het team van Cadillac staat aankomend seizoen voor het eerst als elfde renstal op de grid. Met oudgedienden Sergio Pérez en Valtteri Bottas achter het stuur hoopt het Amerikaanse team op een goed entree tijdens de eerste Grand Prix van het jaar in Australië. Voordat het zover is, heeft de Formule 1 nog meerdere testdagen voor de boeg, te beginnen met de privétests in Barcelona. Voor die gelegenheid brengt Cadillac een speciale livery mee.

Gecamoufleerde livery

Op deze speciale testlivery zijn de namen van alle oprichters van het team uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk te lezen. Verder heeft de livery een monochroom uiterlijk, met een geometrisch patroon en een groot Cadillac-embleem op de achterkant. Het team probeert zo de aerodynamische oppervlakken te verbergen. Het is gebruikelijk dat teams deze gecamoufleerde liveries gebruiken tijdens tests om aerodynamische details te verbergen. Vooral in 2026 – wanneer er ingrijpende wijzigingen voor het reglement zijn doorgevoerd – kunnen teams veel van elkaar leren.

(Tekst gaat verder onder het Instagram-bericht)



Mark Reuss, voorzitter van Cadillacs moederbedrijf General Motors, licht de keuze voor de speciale testlivery toe. “Onze nieuwe testkleuren zijn een eerbetoon aan het design-erfgoed van Detroit en de kracht van het wereldwijde Cadillac Formule 1-team, terwijl we onze ontwerpgeheimen onder de pet houden”, legt de topman uit aan Formula1.com. “De test in Barcelona is nog maar het begin – we kunnen niet wachten om volgende maand onze officiële racekleuren met fans over de hele wereld te delen.” Het Amerikaanse team zal op 8 februari, tijdens sportevenement de Super Bowl, de officiële livery bekendmaken.

