Het gloednieuwe Cadillac-team bereidt zich in rap tempo voor op zijn Formule 1-debuut in 2026. Volgens Pat Symonds, topingenieur en consultant van de piepjonge renstal, is het traject richting de eerste Grand Prix ‘behoorlijk angstaanjagend’ te noemen. Tegelijkertijd onderstreept dat volgens hem juist de enorme toewijding binnen het Amerikaanse project.

Cadillac kreeg dit jaar officieel groen licht van de FIA om toe te treden tot de Formule 1. Inmiddels heeft het in routiniers Valtteri Bottas en Sergio Pérez twee bekwame coureurs gevonden. Pat Symonds – zelf een veteraan binnen de sport – benadrukt de indrukwekkende groei die het project in korte tijd heeft doorgemaakt, maar ook de omvangrijke uitdagingen die komen kijken bij het opzetten van een compleet nieuw Formule 1-team.

“Het is behoorlijk angstaanjagend”, zei hij tegenover Autosport. “Maar wat absoluut verbazingwekkend is, is de toewijding van iedereen bij Cadillac. We kregen onze officiële inschrijving pas in maart van dit jaar, 364 dagen vóór VT1 in Australië. In die periode kun je eigenlijk geen team uit de grond stampen. Dus er was al een ongelooflijke inzet om mensen aan boord te krijgen.”

Razendsnelle groei

De Brit legt uit dat vooral de snelle groei en personeelswerving een enorme uitdaging vormden. “Een van de dingen waarvan ik dacht dat ze het moeilijkst zouden zijn, was de werving – en dat bleek ook zo te zijn”, gaf hij toe. “Begin dit jaar hadden we 159 mensen in dienst in het Verenigd Koninkrijk. Tegen de tijd dat we de inschrijving kregen, waren dat er ongeveer 209, en nu zitten we op 426. Dat is dus razendsnel gegroeid, ondanks dat het ontzettend lastig was.” Naast de nieuwe basis in Silverstone beschikt Cadillac over een hoofdkwartier in Indiana.

Symonds benadrukt dat de technische kwaliteit binnen het team hem positief verraste, maar dat de schaal van het project uniek is in zijn loopbaan. “Toen ik aankwam, viel de kwaliteit van het werk me direct op”, vervolgde hij. “Natuurlijk kende ik al veel mensen – medewerkers met wie ik in het verleden heb samengewerkt. Maar dat neemt niet weg dat er echt op topniveau wordt gewerkt.”

‘Nog veel werk te doen’

Toch blijft Symonds realistisch over de omvang van de klus. “Er is nog ontzettend veel te doen. Ik zal nooit zeggen dat het bouwen van een Formule 1-auto makkelijk is, maar ik heb er inmiddels zo’n veertig voorbij zien komen. Je leert dan vanzelf wat er allemaal bij komt kijken. De rest – het bouwen van de infrastructuur, de processen, de logistiek, de gebouwen – dat doe je niet vaak. Dat is niet alleen ongelooflijk moeilijk, je mist daarbij ook vaak de nodige ervaring. Maar hier zijn ze daar tot dusver bijzonder goed in geslaagd.”

In mei 2024 werd bekend dat Pat Symonds zijn taken als technisch officier binnen de Formule 1 zou neerleggen. Niet veel later bracht Andretti – het huidige Cadillac-team – naar buiten dat Symonds aan de slag gaat bij de Amerikaanse renstal. Na bijna acht jaar buiten de competitie lonkte de sportieve uitdaging voor deze gehaaide ingenieur. Symonds heeft een bewezen staat van dienst. Hij begon in de jaren ’80 bij het team van Toleman, dat later werd omgedoopt tot Benetton. Daar was hij onder andere werkzaam als race-ingenieur voor Michael Schumacher. Ook zette hij zich in voor het latere Renault. In 2011 verbond Symonds zich aan Virgin Racing om in 2013 als technisch directeur op te treden voor Williams.

