Sergio Pérez kruipt binnenkort achter het stuur van een Formule 1-auto van Ferrari. In aanloop naar zijn debuut voor Cadillac en zijn rentree in de koningsklasse mag de Mexicaan testen met de Scuderia op het circuit van Imola. Ferrari zal vanaf 2026 de motoren leveren aan de Amerikaanse renstal en werkt dus nauw samen met het team. Voor Pérez vormt de test een belangrijke kans om zijn vaardigheden opnieuw te toetsen.

In november zal Sergio Pérez minstens twee dagen in een Ferrari rijden. De tests maken deel uit van een zogenoemde TPC-dag, waarbij teams met oudere bolides proefrondjes mogen rijden. Pas in januari, wanneer de pre-season tests plaatsvinden, beschikt Cadillac over een eigen Formule 1-auto. Daarom heeft de renstal een overeenkomst gesloten met Ferrari, dat tot en met 2028 de motoren zal leveren voor Cadillac.

‘Specifieke training in de auto’

Tijdens een benefietvoetbalwedstrijd in Mexico-Stad bevestigde Pérez dat hij inderdaad in een Ferrari zal stappen. “Het maakt niet uit hoe vaak ik train; ik heb tijd en kilometers in de auto nodig”, zei hij tegenover de aanwezige media. Sinds zijn vertrek bij Red Bull in 2024 heeft de 35-jarige Mexicaan niet meer geracet. “Uiteindelijk zijn het heel specifieke oefeningen en spieren die je in de auto traint”, lichtte hij toe. “Ik ga twee dagen testen op Imola, wat me enorm zal helpen. Onze voorbereidingen verlopen goed.” Toen hem werd gevraagd met welke Ferrari hij precies zal rijden, antwoordde Pérez: “Ik denk die van 2023.”

LEES OOK: Leclerc optimistisch over toekomst Ferrari: ‘Juiste mensen op de juiste plekken’

Omdat Sergio Pérez momenteel niet aan een team gebonden is, mag hij alvast testen namens Cadillac. De Mexicaan bracht al bezoeken aan het hoofdkantoor in de Verenigde Staten én aan de Formule 1-afdeling in Silverstone. “Het is altijd fijn om een team te hebben dat naar je luistert, je steunt en je waardeert”, zei hij eerder. “Daar droomt elke coureur van.” Zijn toekomstige teamgenoot Valtteri Bottas heeft minder vrijheid. Omdat hij nog onder contract staat bij Mercedes, moet hij het voorlopig doen met simulatortests. De Silberpfeile hebben wel bevestigd dat ze Bottas ‘niet in de weg zullen staan’ bij zijn overstap naar Cadillac.

Lees hier alles over de GP Mexico

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.