Charles Leclerc kijkt met vertrouwen naar de toekomst van Ferrari. De Monegask ziet duidelijke vooruitgang achter de schermen in Maranello, waar volgens hem hard wordt gewerkt aan verbeteringen binnen het team. Leclerc kijkt daarom ook vol verwachting uit naar de start van 2026 en verwacht dat Ferrari dan sterk uit de startblokken zal komen.

Ferrari kent in 2025 een afwisselend seizoen, maar er lijkt langzaam een stijgende lijn bij de Scuderia te bespeuren. Zo finishten beide coureurs in Austin nog in de top-vijf. “Er is veel veranderd dit seizoen. We zijn nog niet waar we willen zijn, maar ik voel dat de juiste mensen op de juiste plekken zitten. Dat geeft vertrouwen voor wat komt”, zei Leclerc in Austin tegenover de media. “Ik ken de mensen en ik weet hoe hard we werken om onze processen en manier van werken te verbeteren. Er komen ook nieuwe mensen bij het team, met een frisse blik en andere werkwijzen, en dat geeft me veel optimisme voor de toekomst.”

LEES OOK: Hill over kampioenschapsleider Piastri: ‘Hij voelt de druk en begint te zweten’

Volgens Leclerc bevindt Ferrari zich momenteel op een keerpunt. “Volgend jaar wordt een heel belangrijk omslagpunt, en we zullen zien hoe dat uitpakt”, aldus de Ferrari-coureur. “Maar ik ben optimistisch, omdat ik het team ken, ik ken de mensen, en ik weet dat we in de juiste richting werken.”

Focus op 2026

De Scuderia bracht de afgelopen maanden minder updates naar de circuits dan concurrenten McLaren en Red Bull, maar dat is volgens Leclerc een bewuste strategie. “Sommige van onze concurrenten hebben met recente upgrades iets meer snelheid te gevonden, maar dat was te verwachten”, legt hij uit. “Wij hebben geen nieuwe onderdelen gebracht, terwijl anderen dat wel deden. Dat is een keuze — één waarvan ik hoop dat die zich zal uitbetalen aan het begin van volgend jaar. We weten wat we moeten doen, en ik geloof dat de beslissingen die we nu nemen ons straks weer in de strijd om zeges kunnen brengen.”

Lees hier alles over de GP Mexico

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.