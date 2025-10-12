Het debuut van elfde team Cadillac op de Formule 1-grid komt steeds dichterbij, en de Amerikaanse renstal is daarom druk bezig met de puntjes op de i zetten. Cadillac maakt daarbij vooral gebruik van simulatorwerk om hun 2026-uitdager te ontwikkelen. Het team heeft namelijk nog geen fysieke bolide uit voorgaande jaren om mee testen, maar probeert nu een auto van motorleverancier Ferrari te bemachtigen om de monteurs alvast aan een echte F1-bolide te laten wennen.

“We hebben gekeken naar de tests die een team kan uitvoeren volgens de TPC-regels (Testing of Previous Car-reglement, red.),” vertelt Cadillac-teambaas Graeme Lowdon aan Motorsport.com over het plan om een Ferrari-auto te lenen. “We hebben geen vorige auto, maar de titel is ook een beetje misleidend, omdat we eigenlijk geen auto hoeven te testen. Eigenlijk zijn we vooral geïnteresseerd in het testen van ons huidige team aan coureurs en monteurs. En daarvoor willen we graag een auto gebruiken.”

LEES OOK: Hoe komt Mick Schumacher terug in de F1? Bottas en Hülkenberg geven advies

De zorg is er echter dat Cadillac door het lenen van een Ferrari-bolide een kijkje in de keuken krijgt bij het Italiaanse team. Het team zou zo een voordeel behalen ten opzichte van de concurrentie. “Ik denk dat iedereen zich een beetje ten onrechte zorgen maakt dat we op de een of andere manier voordeel kunnen halen uit het testen van de auto van iemand anders of iets dergelijks”, spreekt Lowdon deze zorgen echter tegen. “We testen namelijk niet de auto, we testen de mensen. Ja, we willen een voordeel behalen, maar niet op basis van de auto. Het voordeel dat we willen behalen, is dat onze monteurs dezelfde ervaring opdoen als alle monteurs in deze pitstraat die elke dag met elke auto werken.”

Monteurs laten wennen

De Britse teambaas legt ook meteen uit welke ervaring hij hoopt dat de monteurs opdoen met het eventuele testen met een oude bolide van Ferrari. ”Het moet voor de monteurs gewoonte worden hoe ze precies met een F1-auto werken. Ze moeten bijvoorbeeld bandenwarmers kunnen aanbrengen, en ervaren hoe groot zo’n auto is. Ik heb dit proces zo vaak meegemaakt bij het opzetten van een team. Het is echt belangrijk alles zo goed mogelijk te simuleren en zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid te komen.”

LEES OOK: COLUMN: Over Sergio Pérez, koffie verkeerd en Cadillac Bullshit

De FIA moet in ieder geval nog toestemming geven, mocht Ferrari besluiten om Cadillac inderdaad een auto te lenen. Lowdon heeft echter niet alleen maar zijn zinnen gezet op de motorleverancier van het Amerikaanse team. “We zijn een klant van Ferrari, dus het is een logische keuze”, erkent hij. “Maar zoals ik al zei, we proberen niets te leren van de auto zelf. Het maakt me echt niet uit, zolang de auto maar ongeveer de juiste afmetingen en vorm heeft. Het is alleen maar bedoeld om te simuleren, dus het maakt me niet eens uit welke kleur hij heeft.”

Lees hier alles over de GP Verenigde Staten

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.